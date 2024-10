En bref SUV urbain électrique

A partir de 33 550 €

Jusqu'à 406 km (WLTP)

Mini complète son offre de citadines avec l’Aceman. Ce SUV très compact rejoint le cercle restreint des SUV électriques urbains chics où l’on retrouve les Smart #1, Alfa Romeo Junior ou encore DS 3. L’Aceman mesure 4, 07 m, soit la taille d’une Clio, et se positionne dans la gamme entre la Cooper (3, 85 m) et le Countryman (4, 43 m).

dailymotion Le début de carrière sera difficile pour l'Aceman

Il en reprend plusieurs éléments de design comme les optiques à LED personnalisables, la calandre ovoïde et les pièces de carrosseries aux formes géométriques. Il applique les mêmes recettes que sa petite sœur avec un goût prononcé pour la personnalisation via des associations de coloris contrastés (rétroviseurs, toit, habitacle). A la différence sa silhouette trapue se termine par une chute de pavillon un peu plus prononcée, petit clin d’œil à feu la Paceman. Il remplacera la Mini Cooper 5 portes qui disparaît purement et simplement du catalogue.

Fiscalité, politique, le yoyo des prix

Autre différence majeure, l’Aceman ne sera proposé qu’en version 100% électrique. Un paramètre qui risque bien d’impacter son début de carrière en Europe. Du fait de sa provenance – le SUV est produit en Chine via un partenariat avec Great Wall Motor – le nouveau Aceman va subir le même sort que la Smart #1, sa concurrente direct. Autrement dit, il sera privé du bonus écologique en France. Une mauvaise nouvelle pour ceux qui comptaient profiter d’un rabais. C'est un coup dur pour Mini face aux DS3 ou Alfa Junior, fabriqués en Europe donc éligibles au coup de pouce de l’Etat et exemptés de droits de douane.

A ce propos, une inconnue demeure : la hausse des droits de douane sur les voitures importées hors d’Europe. En effet, fin novembre la commission européenne établira le pourcentage auquel Mini sera soumis pour ses véhicules d’origines chinoises. Actuellement en pleine négociation, le constructeur espère compenser la hausse à 21%. Il est beaucoup trop tôt pour savoir si la marque répercutera cette hausse sur les prix de ventes. A ce jour, il n'en est pas question.

Pas encore vendue et des prix déjà en baisse

Il y a tout de même plusieurs bonnes nouvelles. La première, les prix dissuasifs annoncés avant le lancement sont en baisse (le prix de départ était fixé à 36 000 €). Cette baisse est de l'ordre de 3 000 €. Désormais la Mini Aceman E débute à 33 550 € en finition « Essential » honnêtement équipée (navigation, climatisation bi-zone, caméra de recul, écran central tactile, régulateur de vitesse adaptatif, etc). Cette baisse s'explique par un changement majeur dans le réseau de distribution de Mini.

En effet, Mini a réorganisé son système de vente à la manière de Tesla. Concrètement, le concessionnaire n'a plus la main sur les prix, n’espèrez plus de remises et pas d’équipements supplémentaires. Les tarifs sont fixés par la maison mère et l'acheteur paie le prix catalogue. Une stratégie qui va permettre à Mini de maîtriser les coûts et gérer son réseau.

La seconde bonne nouvelle concerne le calendrier. Cette situation inconfortable pour le constructeur et les clients devrait s’arranger dès 2026. En effet le groupe BMW a investi plus de 600 millions de livres dans la mise à jour de l’usine d’Oxford où est déjà assemblée la Cooper SE. Les premières Aceman électriques devraient sortir des chaînes en 2026 pour ainsi cocher toutes les bonnes cases de la fiscalité Européenne et Française.

L’Aceman repose sur la plateforme allongée (21 cm) de la Mini trois portes. Il en reprend aussi l’intérieur minimaliste et très techno. Il n'y a pas de combiné d’instrumentation (un affichage tête haute est disponible en option dans un pack). Tout est regroupé dans un très performant écran circulaire Oled. Ce dernier offre une résolution excellente et toutes les connectivités actuelles. Il nécessite malgré tout un temps d’adaptation. Quelques touches physiques perdurent pour accéder à des réglages comme le volume, le dégivrage, etc.

Les amateurs de gadgets affectionneront sans aucun doute l’ambiance immersive composée d’un éclairage LED dynamique agissant sur la planche de bord recouverte de textile. Comme à bord de ses grandes sœurs, on regrette la présence de plastiques de piètre qualité (durs et brillants) sur le haut de la planche de bord et les habillages de portes. Au regard du prix, c’est assez décevant. On peste aussi contre le placement bien trop bas des poignées de porte intérieures. Instinctivement, le conducteur a tendance à s'agripper à l'imposant levier. Bon point, l'intérieur propose plusieurs rangements bien pensés comme le large vide poche central avec chargeur à induction, le double porte-gobelet ou encore le petit coffre amovible en guise d'accoudoir.

L’empattement du Aceman est un peu plus grand (+8 cm) que celui de la Mini 3 portes avec qui il partage sa plateforme. Le gain est minime pour les passagers. Les adultes devront rentrer les genoux et baisser la tête mais les enfants seront à l’aise. Pour de courts trajets urbains, ce à quoi est destinée cette voiture, l’espace est amplement suffisant. Le coffre d’une contenance de 300 litres est équivalent à celui d’un Clio. Pas mal.Il dispose d'un plancher amovible sous lequel un minuscule espace de rangement est présent pour ranger les câbles. Une fois la banquette (60/40) rabattue le volume peut grimper 1 005 litres. Dommage, le SUV ne propose pas de frunk (coffre à l'avant), pourtant très pratique. L’Aceman n’est pas un déménageur ni un monstre de polyvalence mais globalement il présente un rapport encombrement/habitabilité favorable.