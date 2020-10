Mitsubishi Outlander PHEV: l'outsider - Salon de l'auto Caradisiac

Les véhicules familiaux à motorisation hybride rechargeable sont encore rares sur le marché, et un acheteur peu informé ne songerait pas spontanément à fureter du côté de Mitsubishi. Le constructeur japonais dispose pourtant d’un modèle très intéressant dans sa gamme, l’Outlander PHEV, modèle méconnu chez nous mais qui se vend plutôt bien sur l’ensemble du continent européen. Si son prix de base est élevé (à partir de 39 490 €), il se voit adouci par les importantes promotions régulièrement pratiquées par Mitsubishi sur les véhicules en stock, avec des rabais de l'ordre de 22%.

Long de 4,70 m et doté d’un coffre de 463 litres, valeur qui se situe dans la fourchette basse de la catégorie, ce SUV à transmission intégrale (on trouve un moteur électrique par essieu, en complément du bloc thermique 2.4 qui anime les roues avant) peut parcourir jusqu’à 45 km en mode 100% électrique. Le temps de recharge de la batterie s’établit à 5 h sur une prise domestique 230V, mais peut descendre sous la barre des 3h30 sur une borne semi-rapide, voire une vingtaine de minutes sur une borne à haut débit de type CHAdeMO.

Les performances de cette voiture pesant 1,9 tonne à vide n’ont rien de transcendant en soi, avec une vitesse de pointe de 170 km/h (on peut même monter à 135 km/h en électrique) et un 0 à 100 km/h réalisé en 11 secondes. Pour autant, l’auto bénéficie d’un couple généreux et présente toutes les qualités d’une bonne routière, tant en terme d’insonorisation que de confort.

L’Outlander PHEV est aussi garanti 5 ans ou 100 000 km, tandis que la couverture de la batterie est portée à 8 ans ou 160 000 km. Celle-ci est constituée de 10 modules changeables indépendamment, ce qui limite les frais au cas où l’un d’entre eux viendrait à défaillir.

Tous nos essais de Mitsubishi Outlander PHEV

Essai vidéo - Mitsubishi Outlander PHEV (2019) : une petite rallonge

Le véhicule hybride rechargeable le plus vendu d'Europe, c'est bien lui. Le Mitsubishi Outlander PHEV fait figure de pionnier, et la marque japonaise compte bien garder son leadership avec une grosse mise à jour mécanique à l'occasion de ce restylage qui lui offre une rallonge d'autonomie en mode électrique.

Essai vidéo - Mitsubishi Outlander restylé : espèce unique

Apparue en 2012, la troisième génération de Mitsubishi Outlander a droit à son traditionnel restyling. Au-delà des quelques modifications apportées deçà et là, c’est surtout la version hybride rechargeable qui évolue le plus. Tour du propriétaire.

Guide d'achat consacré au Mitsubishi Outlander PHEV

Guide 2019 - Tous les hybrides et hybrides rechargeables du marché, lequel acheter ?

En attendant que le véhicule purement électrique trouve une place plus importante dans les gammes des constructeurs pour satisfaire tous les besoins et que les possibilités de recharge rapide se multiplient sur l'ensemble du territoire, des déclics plus politiques ou économiques que techniques, la meilleure alternative au 100 % thermique reste aujourd'hui l'hybride, qu'il soit rechargeable ou non, quand on souhaite n'avoir qu'une seule voiture. Et il y a le choix : plus d'une soixantaine de modèles sont éparpillés dans la grande majorité des catégories et nous en avons fait une liste exhaustive en précisant les meilleurs.

Toutes nos vidéos consacrées au Mitsubishi Outlander PHEV

Le Mitsubishi Outlander PHEV en occasion Prix du Mitsubishi Outlander PHEV en neuf : de 37 490 € à 47 990 € Prix de Mitsubishi Outlander PHEV en occasion : de 17 500 € à 44 500 € Plus de 240 annonces de Mitsubishi Outlander PHEV d'occasion sur La Centrale. L'avis fiabilité de Caradisiac Mitsubishi est une marque globalement dans la haut du panier de la fiabilité. C'est aussi le cas pour l'Outlander, depuis sa première génération. Avec les modèles de 3e génération et l'introduction de moteurs plus modernes et de technologie plus poussée, on a assisté à une légère dégradation de cette fiabilité, mais rien de commun avec ce que l'on a pu voir chez d'autres constructeurs. Le japonais continue de bien gérer. LA version PHEV de l'Outlander reste donc globalement sans souci, même si quelques propriétaires ont pu constater une baisse rapide de la capacité de la batterie, et donc de l'autonomie en 100 % électrique. Cela peut provenir d'un défaut du BMU (unité de contrôle de la batterie, battery management unit). Mais ça reste assez rare. Et pour le reste, rien à signaler.

