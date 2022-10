Mondial de l'auto 2022 - Byd Seal, la Tesla Model 3 chinoise ?

Ne prononcez pas « bide ». Byd, pour « Build Your Dreams » (« construisez vos rêves » en Français ») est l'un de ces nouveaux constructeurs chinois présents en force au mondial de l'automobile 2022. Quelques années après MG, Lynk & Co ou Seres, le grand groupe chinois pénètre enfin le marché européen et ne fait pas les choses à moitié : à Paris, Byd dévoile pas moins de trois nouveautés électriques avec le SUV familial Atto3, le grand SUV Tang et la grosse berline Han.

A vrai dire, il y a même un quatrième modèle sur le stand de la marque. Un quatrième modèle qui prend les traits d'une berline familiale aux lignes à la fois douces et agressives, parfaitement calibrée pour s'attaquer sur le papier à la Tesla Model 3. La Seal mesure 4,8 mètres de long, un chiffre qui la place légèrement au-dessus de l'Américaine ou de sa rivale Polestar 2. Mais sur le papier, l'auto paraît idéalement taillée pour leur voler dans les plumes.

Rendez-vous l'année prochaine

Il faudra patienter jusqu'à l'année prochaine pour découvrir la version européenne de cette Seal. En attendant, la variante chinoise exposée à Paris (avec les portières verrouillées) dispose de deux niveaux de batteries (61,4 et 82,5 kWh) et trois niveaux de puissance (204, 310 et 520 chevaux) ce qui « matcherait » parfaitement avec les groupes motopropulseurs de la Tesla Model 3.

J'aime Je n'aime pas

L'instant Caradisiac : les rêves de qui ?

« Build your dreams », on veut bien. Mais voir afficher en toutes lettres un slogan aussi ronflant sur le coffre d'un SUV familial triste comme un jour d'hiver dans le Nord-Pas-de-Calais, ça nous laisse songeur.