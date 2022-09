Mondial de Paris 2022 - 300 chevaux et 285 km/h pour l'Alpine A110 R

Plus que quelques jours à attendre pour découvrir la version extrême de l'Alpine A110. La nouvelle A110 R se dévoilera de manière officielle le 4 octobre prochain avant de parader au Grand prix de Formule 1 du Japon puis de s'exposer au Mondial de l'automobile de Paris quelques jours plus tard. En attendant, la marque sportive du groupe Renault continue sa campagne de « teasing ». Après la diffusion d'images montrant les éléments de carrosserie de la voiture et son intérieur, elle publie cette fois une courte vidéo sur son compte Youtube.

La séquence ne montre que la roue et le combiné d'instrumentation de l'A110 R, mais elle est riche en enseignements : outre les jantes spécifiques au modèle, elle permet de constater que cette version développera 300 chevaux comme les 110 S et GT actuelles. Sur la partie droite en haut du combiné d'instrumentation, on peut en effet lire « 300 ch » dans le compteur de puissance maximale (et 340 Nm de couple). Quant à la vitesse maximale, elle sera de 285 km/h contre 275 km/h à l'A110 S actuelle équipée de son pack aéro.

Une Alpine allégée ?

Si cette A110 R ne gagnera donc pas en puissance, elle devrait en revanche s'alléger grâce à des pièces en carbone comme la Renault Mégane RS Trophy R. Et les précédentes images montraient aussi un kit carrosserie très agressif avec un gros aileron arrière. Rendez-vous la semaine prochaine pour la découvrir au grand jour.