Mondial de Paris 2022 - L'Alpine A110 R s'annonce radicale

Il n'y aura pas Ferrari ni Lamborghini ou Bugatti au prochain mondial de l'automobile de Paris, mais les visiteurs du salon pourront admirer la nouvelle version extrême de l'Alpine A110. Passée récemment à une version améliorée, la voiture de sport française va prochainement se décliner dans une variante R plus performante que jamais. Il faudra malheureusement patienter jusqu'au 4 octobre pour découvrir cette Alpine A110 R mais en attendant, les communicants de la marque nous montrent les morceaux (choisis) de cette auto à la dotation radicale.

Les quelques images publiées par Alpine permettent en effet de détailler les éléments de carrosserie de l'A110 R. On peut y voir un gros aileron (vraisemblablement fixe) à l'arrière, dont le dimensionnement n'a rien à voir avec celui plus discret de l'A110 S actuelle dotée de son kit aéro. Les images montrent également un capot avant percé et des soubassements plus agressifs avec une lèvre de splitter proéminente et des jupes latérales à la taille généreuse. Un gros diffuseur arrière complète ce kit aérodynamique, alors que l'habitacle peut lui compter sur de nouveaux baquets dotés de harnais. Ajoutez à cela un détail des jantes spécifiques ainsi que des éléments de suspension retravaillés et vous obtenez sur le papier l'Alpine homologuée route la plus extrême de tous les temps.

Au-dessus de l'Alpine A110 S

En attendant de tout savoir sur cette nouvelle A110 R, on peut déjà en déduire que l'auto formera le haut de gamme sportif absolu. Rendez-vous le mois prochain pour voir si elle possède un moteur plus puissant que les 300 chevaux de l'A110 S actuelle ou un châssis allégé. L'A110 R sera officiellement dévoilée à l'occasion du Grand Prix de F1 de Suzuka au Japon avant de se retrouver sur le stand Alpine au Mondial de Paris dès le 17 octobre.