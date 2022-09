Mondial de Paris 2022 - Alpine A110 R, la dernière goutte de pétrole

Personne n'y croyait mais Renault a bien réussi à lancer une vraie voiture de sport sur le marché en 2018. Non seulement la nouvelle Alpine A110 rend un bel hommage aux anciennes sportives de la marque chère à Jean Rédélé avec des lignes superbes et évocatrices, mais cette petite berline offre aussi des sensations de pilotage extraordinaires. Arrivée dans un contexte extrêmement compliqué pour les voitures de sport, cette nouvelle A110 ne croule pas sous les commandes mais tire tout de même son épingle du jeu grâce à un petit moteur faiblement émetteur en CO2 et une conception ultra-légère. Il y a quelques mois, cette Alpine A110 a d'ailleurs reçu quelques améliorations techniques en plus de la restructuration complète de sa gamme. A l'occasion du Grand Prix de France de Formule 1, Alpine a même levé le voile sur un prototype 100% électrique (l'Alpine E-ternité) servant de laboratoire roulant en prévision du futur. Car oui, la division Alpine passera bien au tout électrique une fois la carrière de l'A110 actuelle achevée.

Mais la savoureuse sportive française n'a pas encore dit son dernier mot. Alpine prépare en effet la présentation officielle de l'A110 R, la version la plus radicale de toute la gamme. On ne connaît pas encore ses spécifications techniques exactes, mais on sait qu'elle ne devrait pas excéder les 300 chevaux des versions GT et S actuelles. Son châssis pourrait en revanche s'alléger d'une bonne cinquantaine de kilos, avec des réglages tournés vers l'efficacité sportive absolue (et probablement les Michelin Pilot Sport Cup 2 semi-slicks montés de série). Plus que quelques jours à patienter avant la présentation de cette A110 R qui sera très probablement l'une des stars du Mondial de l'auto de Paris 2022.

Après elle, fini le pétrole

Rappelons qu'une fois la carrière de l'A110 terminée, Alpine fera sa grande révolution électrique. La division sportive de Renault prépare trois modèles à zéro émissions : une compacte sportive, un SUV à la vocation très dynamique et une remplaçante directe de l'A110 actuelle, dont le châssis sera conçu avec l'aide de Lotus. Mais il en sera fini des montées au rupteur en Alpine...