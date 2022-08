Mondial de Paris 2022 - DS 7 restylé, mieux que les Allemands ?

Dévoilé officiellement au salon de Genève 2017, le DS 7 Crossback a eu l'honneur de transporter le Président de la République lors de son intronisation cette même année. Alors que son petit frère le DS 3 Crossback peine à trouver son public, le SUV familial de la division premium de Stellantis jouit d'un joli succès commercial. Malgré sa tarification plus haute, il se vend mieux que le DS 3 et concurrence sérieusement les Audi Q5, BMW X3 et autres Mercedes GLC dans la catégorie des SUV familiaux premium sur le Vieux Continent. Après cinq ans de carrière, le leader de la gamme DS passe au restylage de mi-carrière et en profite pour changer son nom : au lieu de « DS 7 Crossback », c'est désormais DS 7 « tout court ».

Il ressemble à la DS 4

Les évolutions esthétiques sautent aux yeux avec une face avant très différente, inspirée de celle de la récente DS 4 plus que de celle de la grande limousine DS 9. Le reste de la carrosserie ressemble davantage à l'ancienne version et à l'intérieur, la planche de bord n'apporte à première vue pas de nouveautés importantes. A première vue seulement : l'écran tactile de 12 pouces cache en effet un tout nouveau système d'exploitation. Pas du luxe quand on se souvient de l'interface lente et dépassée du précédent modèle !

Une version ultra-puissante

Alors que le DS 7 Crossback se limitait à 300 chevaux dans sa version haut de gamme, le DS 7 grimpe à 360 chevaux dans sa variante E-Tense 4X4 360 hybride rechargeable. Disposant d'un groupe motopropulseur identique à celui de la Peugeot 508 PSE et de la DS 9 (avec des réglages propres), il abat le 0 à 100 km/h en 5,6 secondes et peut parcourir 57 km en tout électrique. Moins que les deux autres versions hybrides rechargeable du catalogue (225 et 300 chevaux), capables elles de rouler 65 km sans le moteur thermique grâce à des batteries plus grosses (14,2 kWh). Les amateurs de diesel pourront toujours compter sur le BlueHDI de 130 chevaux, mais il n'y a plus de moteurs essence non hybride au catalogue.

Plus cher que chez Audi et BMW ?

Démarrant à 44 700€ en version diesel et finition Bastille, le DS 7 peut monter jusqu'à 78 400€ en version E-Tense 4X4 360. Un tarif qui le place au-dessus de ses principaux concurrents premium allemands à motorisation équivalente : l'Audi Q5 TFSI e (hybride rechargeable de 367 chevaux) se négocie à partir de 73 110€ et le BMW X3 xDrive30e (292 chevaux) à 63 100€. Deux concurrents moins richement dotés en équipement de série, certes. Mais chez DS, il n'est plus question de passe pour du sous-premium y compris au moment de régler l'addition...