Municipales 2020 - Paris : quels sont les moyens de transport usuels des candidats ?

Métro, boulot, dodo ? À Paris, comme dans toutes les grandes villes de France, les modes doux – la marche, les transports en commun, le vélo – sont en tout cas plébiscités et largement encouragés par la plupart des candidats aux élections municipales, prévues ces 15 et 22 mars. Élections où la question des mobilités est fondamentale.

Tous ou presque veulent poursuivre avec plus ou moins de radicalité, c'est vrai, ce qui a été entrepris il y a déjà plusieurs années : la réduction de la place de la voiture. S'astreignent-ils alors eux-mêmes à donner le bon exemple ?

Pour les deux débats télévisés, des 5 et 10 mars, respectivement sur LCI, puis franceinfo, France 3 et France Bleu, seuls trois des sept candidats ont privilégié ces circulations douces : David Belliard (EELV), Anne Hidalgo (maire PS sortante) et Danielle Simonnet (LFI)… Et encore, cela ne dit pas grand-chose de leurs moyens de transport habituels.

David Belliard l'assure toutefois, c'est bien le vélo, "certes un vélo électrique", détaille-t-il lui-même, son "principal moyen de locomotion". "Je suis très transports en commun - métro, bus - tous les jours, ou sinon marche à pied", revendique aussi Danielle Simonnet. Et c'est ainsi qu'elle a rejoint les deux plateaux de télévision, comme Caradisiac a pu le constater, notamment pour le débat sur le service public.

Pour Anne Hidalgo, comme les habitués de Caradisiac peuvent s'en douter, la réalité est sans doute relativement différente de ce qu'elle laisse entendre ces derniers temps. "Il se trouve que je prends beaucoup le métro", a répété Anne Hidalgo à France Info au lendemain de son cafouillage sur LCI au sujet des lignes de métro qu'elle avait dû emprunter.

Hidalgo en métro… mais toujours suivie de sa fidèle auto !

"Je prends très très souvent le métro, souvent la 1, souvent la 11, souvent la 12, souvent la 3… Bref, je prends un peu partout dans Paris… Et puis, le vélo !" Ce que nous n'avons jamais constaté, ni donc pu vérifier, au cours de nos enquêtes sur ses habitudes justement en matière de transport, en 2017, puis en 2018. Naturellement, on s'interroge…

Dont acte, faisons table rase du passé. À la radio France Info, le 6 mars dernier, elle a reconnu elle-même être venue en voiture – "électrique", a-t-elle bien précisé. Et pour le deuxième débat du 11 mars, la maire de Paris avait bien mieux retenu son parcours. Elle a donc su parfaitement le débiter à Caradisiac.

Mais si elle est bien venue à pied à l'aller par les transports collectifs, on a pu constater aussi que sa Zoé, conduite par un chauffeur, l'avait suivie de près. Histoire de pouvoir ménager sans doute son retour.

Qu'en est-il de ses principales opposantes ? Rachida Dati (LR) est arrivée pour chacun des débats en voiture, hybride pour le premier, essence pour le second. Mais dans l'ensemble, elle s'est bien gardée de donner des détails sur ces habitudes de transport. Quant à Agnès Buzyn, les deux fois, elle est venue en taxi. Son moyen de transport préféré reste le bus et "j'adore marcher à pied", a-t-elle également fait valoir sur LCI, tout en reconnaissant qu'elle le faisait "de moins en moins".

Concrètement, comment se déplace-t-elle réellement au quotidien, c'est comme pour Rachida Dati, cela reste toutefois un mystère… On en a une idée plus précise pour Cédric Villani (ex-LREM, ex-soutien d'Anne Hidalgo aux précédentes municipales) et Serge Federbusch (RN).

Le premier se déclare multimodal : "ça dépend, parfois c'est le métro, parfois c'est le bus, parfois c'est la marche à pied, parfois c'est la voiture… Il faut s'adapter !" Quant au second, il "circule quasi exclusivement à scooter", car, selon lui, "c'est le seul moyen de se déplacer aujourd'hui". Sur les sept candidats, au moins y en a-t-il quatre qui jouent relativement franc jeu !

Pour aller plus loin

Municipales 2020 : le programme pour Paris, Marseille et Lyon !

Municipales de Paris : un débat sans grande surprise

Sondage exclusif - Municipales 2020 : les automobilistes parisiens votent Dati… mais Hidalgo résiste bien !