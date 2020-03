Municipales 2020 : le programme pour Paris, Marseille et Lyon !

En réponse à

J'ai une formation d'ingénieur en infrastructure de transport et je trouve navrant de laisser des maitre d'oeuvre payés sur le pourcentage des travaux. Du coup, il y a plein de situation bien qui sont modifiées par un truc pire parce qu'on ne pouvait pas faire mieux. Et 15-25 ans après, on rechange, c'est à dire qu'on revient à la situation d'avant qui marchait pas si mal.

Il faut bien comprendre : pour réduire la pollution et le bien être, il faut réduire les bouchons : il faut éviter les changements de files, les resquilleurs, il faut faire des voies uniques qui commencent très tôt. Il faut séparer les voies le plus tôt possible comme cela quand cela bouchonne une une voie, l'autre reste libre.

Il faut beaucoup de parking. Une voiture qui tourne dans un quartier pollue.

Il faut privilégier les sorties de ville, pour faire de la place aux voitures qui veulent entrer.

Et puis, il faut augmenter le prix de l'essence, comme cela, cela vaut le coup de prendre son vélo, un transport en commun ou marcher un peu.

Le cancer des villes, ce sont les nombreuses personnes qui ne travaillent pas, qui s'emmerdent, qui vont se promener en voiture, font les magasins en voiture avec des vieilles voitures non entretenues qui polluent, car le diesel, c'est moins cher.