Natacha et Adnan : une histoire d'amour, de guerre et de Combi VW T4

C'est ce qu'on appelle "une auto dans son jus". un jus de douleur, de mort, de guerre mais d'espoir aussi, pour tous ceux qu'il a transporté, entre l'Ukraine et la France. Cette auto, c'est un Volkswagen Transporter T4 qui, aujourd'hui, fait l'objet d'une vente aux enchères dont le fruit sera reversé à une fondation destinée à aider ceux qui sont restés dans ce pays en guerre.

Les fameux Combi VW, de toutes générations, atteignent aujourd'hui des cotes indécentes, mais celui crée par Natacha Merrit et son compagnon Adnan, actuellement mis en vente, et ce jusqu'au 30 juin coûte très cher. Mais il ne va pas enrichir un marchand encouragé par la vogue actuelle des vans allemands, car les sous récoltés (le T4 atteint déjà 200 000 euros, 5 jours avant la fin de l'enchère) seront reversés à la fondation Compound eyes (les yeux composés) crée par le couple.

Mais comment un homme, réfugié de l'ex-Yougoslavie devenu universitaire sur la côte ouest des États-Unis et une photographe plasticienne et performeuse de San Francisco se retrouvent-ils en Europe en train de prendre fait et cause pour la guerre en Ukraine avec un van allemand ? Le couple habite en France depuis quelques années et entre deux travaux personnels, ils se sont préoccupés d'environnement et de climat, d’où la création de leur fondation. Mais le 24 février dernier, les premières bombes russes tombent sur l'Ukraine. Quatre jours plus tard, Natacha et Adnan changent la raison d’être de leur organisme et prennent la route pour rapatrier les premiers réfugiés. Ils voyagent dans un T4.

Un van de réfugiés transformé en œuvre d'art

Depuis cette date, le couple a multiplié les voyages. D'autres vans et d'autres volontaires les ont rejoints. Ils ont pu lever des fonds, permis à près de 10 000 personnes de fuir le pays et ils ont organisé les aides sur place. Pour continuer à pouvoir aider le peuple ukrainien, Natacha a donc repris sa casquette de plasticienne, en customisant le premier van de la série, en le vieillissant, allant jusqu'à créer des impacts de balles sur la carrosserie pour symboliser la guerre.

Le Combi ne reprendra donc plus la route de l'Allemagne, de la Pologne et de l'Ukraine, mais celle qui le mènera vers un riche collectionneur ou un musée. Et la somme qu'il aura récolté en devenant l'un des T4 les plus chers du monde va permettre aux Ukrainiens de recevoir les denrées nécessaires à leur survie.