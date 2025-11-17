Ne pas mettre à jour sa carte grise peut vous coûter cher, voire davantage...

Vous venez de déménager et avez indiqué votre changement d’adresse pour le suivi de votre courrier. Ce n’est pas suffisant, il est indispensable de faire de même pour son certificat d’immatriculation, la fameuse carte grise.

Pourquoi il ne faut pas négliger cette démarche ? Pour trois raisons principales. La première peut vous coûter cher puisque le titulaire encourt une amende forfaitaire de 135 € si le changement n’est pas effectué dans un délai d’un mois.

La deuxième peut davantage grever votre budget puisqu’il est possible que vous ne receviez pas les avis de contravention qui vous sont adressés. À la clé, une majoration des amendes faute de paiement dans les délais. Le Trésor public peut alors engager une procédure amiable ou judiciaire pour obtenir le règlement des sommes dues.

La troisième est bien plus importante. Lorsqu’un problème de sécurité est avéré sur un modèle, son constructeur est obligé de le corriger via une campagne de rappel. Or, le Service Public précise bien que « lorsque les constructeurs automobiles doivent alerter tous les propriétaires d’un véhicule présentant un risque de sécurité, ils s’appuient notamment sur les adresses enregistrées dans le système d’immatriculation des véhicules ».

Si votre adresse est incorrecte, le constructeur ne peut vous prévenir du risque que vous encourez. Le dernier scandale des airbags Takata défectueux a mis en avant le problème que rencontrent les constructeurs pour joindre tous les propriétaires. Ce rappel ne doit en aucun cas être pris à la légère puisque de nombreuses victimes sont déjà à déplorer.

D'une manière générale, les rappels sont courants dans l’industrie automobile. Il est rare qu’un modèle ne soit pas victime d’une campagne le long de sa carrière, que ce soit pour un problème de pollution, un souci de freinage ou un risque d’incendie.

Comment mettre à jour l’adresse indiquée sur la carte grise de votre véhicule ?

Pour effectuer la mise à jour de l’adresse présente sur le certificat d’immatriculation de votre véhicule, vous devez vous rendre sur le site ants.gouv.fr. Vous devez ensuite dans l’ordre :

Connectez-vous à votre espace personnel (via un compte ANTS, France Connect ou l’application France Identité)

Cliquer sur « immatriculation », puis sélectionner l’option « changer l’adresse de votre carte grise »

Renseigner les informations demandées (le numéro d’immatriculation du véhicule, votre nouvelle adresse complète avec les compléments éventuels comme l’étage de votre domicile) et préciser si vous êtes en possession de la carte grise (si ce n’est pas le cas, vous devez effectuer une demande de duplicata)

Valider la démarche (vous devez vérifier les informations saisies dans le récapitulatif de la démarche).

Seul le titulaire du certificat d’immatriculation est habilité à effectuer la demande de modification d’adresse. Cette démarche est gratuite sauf :