Nissan fait des efforts sur le Qasqhai mais il a un petit problème

Le Qashqai a fait les belles heures de Nissan sur le marché européen, ce pionnier du segment des SUV familiaux ayant caracolé en tête des ventes pendant de nombreuses années chez nous…avant de se faire rattraper par des modèles concurrents de plus en plus intéressants et malmené par un nombre incalculable de produits rivaux.

Aujourd’hui le Qashqai continue de bien se vendre en Europe, mais Nissan doit régulièrement pratiquer de bonnes remises pour stimuler la demande. Et c’est de nouveau le cas en janvier 2025 avec une remise de 5 000€ appliquée à la gamme, permettant de faire descendre son prix de base à 29 700€ au lieu de 34 700€ avec le moteur essence de 140 chevaux à hybridation légère (et boîte manuelle à six vitesses).

Un bon niveau d’équipement à ce prix…mais il faut compter le malus !

Récemment restylé, le Qashqai offre une dotation correcte à ce prix avec la climatisation automatique, l’écran tactile central de 12,3 pouces compatible Apple Carplay et Android Auto ou encore les feux avant et arrière full LED. Hélas, il donne droit à un malus écologique 2025 de 1 901€ au minimum en France à cause de ses 143 g/km de CO2, ce qui fait remonter son prix final au-dessus des 30 000€ avec ce groupe motopropulseur. La version hybride E-Power, affichée à partir de 34 600€ remise déduite, s’en sort beaucoup mieux avec 125€ de malus 2025.

A noter aussi une remise sur son petit frère le Juke, désormais affiché à partir de 21 400€ (avec 4 000€ d’avantage).

