Nissan nous donne rendez-vous pour la nouvelle Z

Aucune information n'a pour l'instant filtré concernant la nouveauté sportive de Nissan, que certains surnomment déjà 400Z. Le constructeur n'a rien confirmé, mais le prototype aperçu il y a quelques mois sur le circuit du Nürburgring avec une carrosserie de 370Z laissait déjà penser que Nissan n'avait pas abandonné ses modèles plaisir.

En attendant d'avoir des nouvelles d'une future GT-R, Nissan s'attarde pour l'instant sur le cas de la Z. Et voilà enfin une confirmation : un prototype sera prochainement présenté de la remplaçante de la 370Z. Alors, V6 3.0 turbo de 400 ch ? Motorisation hybride ? Le doute est permis, mais la première solution paraît la plus plausible. Quoi qu'il en soit, si cette nouvelle Z est uniquement conçue autour d'un six cylindres essence suralimenté, il ne faudra pas être surpris de ne pas la voir proposée en Europe par Nissan.