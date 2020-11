Nissan Qashqai : la fin du diesel

La troisième génération du Qashqai sera lancée en 2021. L'actuel est donc en fin de vie et, comme c'est souvent le cas avec les modèles en pré-retraite, Nissan fait le ménage dans la gamme. Il n'y a plus que deux finitions, les plus appréciées de la clientèle : N-Connecta et Tekna. Elles représentaient 80 % des ventes en France ces dernières années.

Toutefois, la dotation est enrichie. La N-Connecta, qui avait déjà la vision 360° et la navigation avec les infos connectées TomTom, gagne le pack Design, soit les rails de toit et le toit panoramique vitré. La Tekna, qui avait déjà les jantes 19 pouces, le pare-brise dégivrant ou les sièges avant chauffants, reçoit en plus le toit panoramique et la sellerie cuir Nappa.

Ce n'est pas tout. Pour pouvoir finir sa carrière, le Qashqai doit se mettre à jour côté mécaniques avec la norme Euro 6d full. Et là aussi, il y a du ménage puisque le crossover compact abandonne le diesel. Les dCi 115 et 150 ch restent donc disponibles sur stock. Le Qashqai ne garde que le 1.3 essence DIG-T, en 140 ch avec boîte manuelle 6 rapports et 158 ch avec boîte double embrayage 7 rapports. Il n'y a plus de modèle à transmission intégrale.

Les prix

- DIG-T 140 BVM 6 > N-Connecta : 30 550 €, Tekna : 32 750 €.

- DIG-T 158 ch DCT 7 > N-Connecta : 34 000 €, Tekna : 36 200 €.