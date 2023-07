Nissan se félicite d'avoir vendu un million de voitures électriques dans le monde, mais...

A l’époque de la sortie de la Nissan Leaf en 2010, il n’existait tout simplement aucune voiture familiale électrique moderne sur le marché. Le constructeur japonais figurait alors à la pointe des marques les plus à la pointe sur ce dossier et semblait même pouvoir prendre une avance significative sur les autres, l’Alliance Renault-Nissan préparant en ce temps l’arrivée de la petite Zoé en Europe.

Lors des années suivantes, cette Leaf s’est bien vendue en certains endroits du globe comme la Californie et certains coins d’Europe comme la Norvège et d’autres pays du Vieux Continent dans une moindre mesure. Mais à cette époque où la charge rapide n’existait quasiment pas dans le monde et limitait les autos de ce genre à des trajets de faible distance (ou des plans de voyage savamment orchestrés avec de très longues pauses), la Leaf n’a jamais pu égaler les scores de ventes des autos thermiques malgré sa vocation grand public. Et elle est un peu tombée en désuétude plus récemment avec l’arrivée de nombreuses nouveautés électriques à la présentation plus soignée et aux qualités techniques meilleures (malgré l’arrivée d’une seconde génération nettement améliorée en 2018). Entre-temps, Tesla a commencé à déployer ses gammes tel un rouleau compresseur…

Un million de Nissan électriques dans le monde

Aujourd’hui, Nissan propose aussi le SUV familial électrique Ariya nettement mieux armé pour plaire à la clientèle actuelle. Le constructeur japonais prépare aussi plusieurs autres nouveautés 100% électriques, y compris une nouvelle Micra cousine de la Renault 5. Principalement grâce à la Leaf, la marque vient de franchir enfin la barre du million de voitures électriques vendues dans le monde. Mais à l’heure où Tesla écoule désormais plus de 1,5 million d’unités en année pleine et que Byd et Volkswagen vendent eux aussi beaucoup plus de voitures électriques à la régulière, il n’y a plus de quoi impressionner avec ce genre de chiffre. Nissan aurait-il pu s’imposer à la façon de Tesla avec une stratégie plus poussée sur l’électrification à la fin des années 2000 ?