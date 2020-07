Nouveau Ford Kuga : à quoi ressemble la version de base ?

Les premiers Kuga de troisième génération sont arrivés dans les concessions juste avant le confinement. Autant dire que le SUV de Ford a dû attendre le déconfinement pour prendre son envol commercial, avec l'indispensable campagne de pub, qui met en avant la version hybride rechargeable, la plus onéreuse. Mais à quoi ressemble le modèle d'accès, en finition Trend (26 600 € avec le moteur essence 1.5 Ecoboost 120 ch) ?

À l’extérieur

Ça commence mal. Le Kuga Trend est monté sur des roues de 17 pouces, mais ce sont des jantes en acier avec enjoliveurs. S'il y a des feux de jour à LED pour l'avant et l'arrière, phares et feux font surtout appel à de l'halogène. Il y a quand même des points positifs. L'équipement de base comprend les antibrouillards. On a aussi l'insert décoratif chromé au-dessus du vitrage latéral (pour le chrome tout autour, c'est dès le deuxième niveau Titanium) et la double sortie d'échappement. La couleur gratuite est ce bleu foncé.

À l’intérieur

Contrairement à l'extérieur, l'intérieur ne réserve pas de mauvaise surprise, même si la présentation et l'équipement sont forcément allégés. Pas d'instrumentation numérique par exemple (écran 4,2 pouces entre les compteurs à aiguille), mais déjà l'écran tactile 8 pouces. Il y a les inserts décoratifs couleur alu. La climatisation est ici manuelle.

L'équipement

C'est le bon point. La dotation de base est généreuse avec en série : aide au maintien dans la voie, aide au stationnement avant/arrière, régulateur de vitesse, freinage autonome avec détection des piétons, rétros électriques et chauffants, banquette coulissante, recharge téléphone par induction, navigation…

Au final

En fait, il manque vraiment des jantes pour l'allure, car pour le reste, tout va bien, notamment du côté de l'équipement.

> La version haut de gamme : Vignale

Avec en série phares/feux LED, jantes 18 pouces, peinture métallisée, grille de calandre chromée, instrumentation numérique, sellerie cuir…