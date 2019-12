Nouveau Ford Kuga : prix dès 26 600 €

Le choix des moteurs

Du côté de l'essence "classique", on trouve le bloc 1.5 EcoBoost, décliné en 120 et 150 ch avec boîte manuelle à 6 rapports. Le nouveau Kuga ne fait pas l'impasse sur le diesel, bien au contraire. Il propose en entrée de gamme le 1.5 EcoBlue de 120 ch, avec boîte manuelle 6 rapports en série ou boîte automatique 8 rapports en option. Il y a ensuite le 2.0 EcoBlue de 150 ch, doté d'une micro hybridation et d'une boîte manuelle 6 rapports, puis le 2.0 EcoBlue de 190 ch avec boîte automatique 8 rapports et transmission intégrale.

Le sommet de la gamme est donc l'offre hybride rechargeable essence avec 225 ch.

Les finitions et les principaux équipements de série

Trend : aide au maintien dans la voie, aide au stationnement avant/arrière, régulateur de vitesse, freinage automatique d'urgence avec détection des piétons, allumage automatique des feux, antibrouillards, rétroviseurs électriques et chauffants, climatisation manuelle, banquette arrière coulissante rabattable 60/40, prise 230V, recharge téléphone par induction, navigation sur écran tactile 8 pouces, quatre vitres électriques…

aide au maintien dans la voie, aide au stationnement avant/arrière, régulateur de vitesse, freinage automatique d'urgence avec détection des piétons, allumage automatique des feux, antibrouillards, rétroviseurs électriques et chauffants, climatisation manuelle, banquette arrière coulissante rabattable 60/40, prise 230V, recharge téléphone par induction, navigation sur écran tactile 8 pouces, quatre vitres électriques… Titanium : Trend + capteur de pluie, climatisation automatique, accès/démarrage mains libres, jantes alliage 17 pouces…

Trend + capteur de pluie, climatisation automatique, accès/démarrage mains libres, jantes alliage 17 pouces… ST Line : Titanium + kit carrosserie ST Line, étriers de frein rouges, double sortie d'échappement, suspensions sport, instrumentation numérique, jantes 18 pouces…

Titanium + kit carrosserie ST Line, étriers de frein rouges, double sortie d'échappement, suspensions sport, instrumentation numérique, jantes 18 pouces… ST Line X : feux de route automatiques, phares LED, système audio B&O, alerte vigilance conducteur…

feux de route automatiques, phares LED, système audio B&O, alerte vigilance conducteur… Vignale : ST Line X + peinture métallisée, phares full LED adaptatifs, sièges avant chauffants, siège conducteur électrique, hayon mains libres, affichage tête haute…

Les prix

Essence

- 1.5 EcoBoost 120 ch BVM6 > Trend : 26 600 €, Titanium : 29 300 €

- 1.5 EcoBoost 150 ch BVM6 > Titanium : 30 500 €, ST Line : 32 700 €, ST Line X : 35 200 €, Vignale : 37 900 €.

Diesel

- 1.5 EcoBlue 120 ch BVM6 > Trend : 28 100 €, Titanium : 30 800 €, ST Line : 33 000 €, ST Line X : 35 500 €, Vignale : 38 200 €. (BVA 8 hors Trend : + 2.000 €).

- 2.0 EcoBlue 150 ch BVM6 > Titanium : 32 400 €, ST Line : 34 600 €, St Line X : 37 100 €, Vignale : 39 800 €.

- 2.0 EcoBlue 190 ch BVA8 4x4 > Titanium : 37 600 €, ST Line : 39 800 €, ST Line X : 42 300 €, Vignale : 45 000 €.

Hybride rechargeable

- 2.5 Duratec 225 ch eCVT > Titanium : 38 600 €, ST Line : 40 800 €, ST Line X : 43 300 €, Vignale : 46 000 €.