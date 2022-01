Nouveautés 2022 – Coupés : alors qu’arrivent de nouvelles versions d’Alpine A110, Toyota renouvelle son coupé qui se nomme désormais GR 86.

Janvier

Porsche 718 Cayman GT4 RS

Chez Porsche on ne fait pas dans la dentelle, la Porsche 718 Cayman GT4 RS dispose d’un flat-six atmosphérique qui développe la puissance de 500 ch. Compte tenu du poids limité de l’ensemble, grâce à l’utilisation d’un capot et d’ailes avant en PRFC (carbone/plastique), d’une vitre arrière allégée et d’une utilisation parcimonieuse de matériaux insonorisant on obtient un rapport poids/puissance de 2,98 kg/ch. Soit à peu de chose près le rapport poids/puissance qu’affiche une Porsche GT3 équipée d’une boîte PDK, la même transmission que la Porsche 718 Cayman GT4 RS. Par rapport à la 718 Cayman GT4 “normale“ un peu plus lourde de 20 kg et moins puissante avec 420 ch seulement, la RS passe le 0 à 100 km/h en 3,4 s soit une demi-seconde de moins. Elle est aussi plus rapide avec 315 km/h au lieu de 302 km/h. Cela est valable sur un circuit, sur laquelle la Porsche 718 Cayman GT4 RS se sentira très à l’aise, puisqu’elle a été optimisée pour la piste avec son imposant aileron arrière, ses spoiler et diffuseur spécifiques… Sur route il conviendra d’être plus doux sur la pédale de droite. Tarif du bolide : à partir de 144 485 € + 40 000 € de malus écologique.

Février

Alpine A110 S & GT

Les deux nouvelles Alpine A110 S & GT se dotent d’un moteur plus performant dont la puissance atteint désormais les 300 ch avec un régime moteur en hausse à 6 300 tr/mn. Le couple évolue également avec 340 Nm. Les accélérations sont plus vigoureuses et le 0 à 100 km/h s’effectue en seulement 4,2 s. L’Alpine A110 GT est équipée de freins Brembo et peut recevoir en option des pneus Michelin Pilot Sport Cup semi-slicks. On peut également opter pour un kit aérodynamique avec aileron fixe en carbone, une lame avant en carbone, des soubassements spécifiques afin d’atteindre une vitesse de pointe de 275 km/h. Tarif de la GT : 71 500 €. L’Alpine A110 S qui affiche les mêmes performances est plus typée circuit avec un châssis Sport aux réglages d’amortissement plus fermes, une garde au sol abaissée de 4 mm et des barres antiroulis creuses afin de limiter le plus possible le poids (- 10 kg par rapport à la GT). Tarif de la S : 71 500 €. Quant à l’Alpine A110 de base à moteur 252 ch elle est toujours en vente à partir de 59 500 €.

BMW Série 2 Coupé

La nouvelle BMW Série 2 Coupé utilise la plateforme CLAR des BMW Série 3, Série 4, Série 5 et Série 7 et se dote de roues arrière motrices. Pas de plateforme de Mini pour cette auto qui affiche une largeur de coupé Série 4, mais 22 cm de moins en longueur. Avec son capot bombé, ses ailes larges et rebondies, une calandre avec des naseaux de taille modeste (comparés à ceux de la Série 4), cette BMW Série 2 Coupé affiche une ligne élégante. Grâce à une direction directe, un empattement court et des roues arrière motrices, on conduit une vraie voiture sportive. D’autant qu’en haut de gamme on a droit à un six cylindres en ligne sous le capot de BMW M240i, il s’agit d’un bloc 3.0 de 374 ch. La Série 2 est également disponible avec un bloc quatre cylindres essence (220i) de 184 ch et un diesel (220 d) de 190 ch avec micro-hybridation 48V. Plus tard la gamme s’enrichira d’une BMW M2 de plus de 400 ch. Tarif : à partir de 41 800 € pour la version 220i.

Mars

Ferrari 296 GTB

Ce sont les premières livraisons pour ce coupé compact et épuré qui se nomme Ferrari 296 GTB et qui est propulsé par un V6 biturbo hybride rechargeable. Un petit moteur V6 de 2,9 litres de cylindrée qui développe la belle puissance de 830 ch. Celle-ci est obtenue grâce au V6 biturbo de 663 ch (un record pour une voiture de série avec 221 ch/l) associé à un électromoteur à récupération d’énergie cinétique (MGU-K) qui distribue pour sa part 167 ch. La puissance totale est de 830 ch sur les roues arrière avec un couple phénoménal de 740 Nm. Avant d’arriver aux roues arrière, cette puissance transite par une boîte double embrayage à huit rapports et un différentiel piloté électroniquement qui permet à la Ferrari 296 GTB de passer de 0 à 100 km/h en 2,9 s et d’atteindre sur circuit, plus de 330 km/h en pointe. Si la sonorité du moteur V6 a été très travaillée par les ingénieurs de la marque transalpine, la Ferrari 296 GTB peut aussi se mouvoir sans trop de bruit en puisant l’énergie dans sa batterie de 7,45 kWh pour alimenter l’électromoteur. L’autonomie annoncée est alors de 25 kilomètres et la vitesse limitée à 135 km/h. À bord, face au conducteur on trouve un combiné d’instrumentation numérique, un volant depuis lequel on actionne la majorité des commandes o, la direction est à assistance électrique et le freinage est électrique “brake-by-wire“. Tarif : 269 000 €. Une version Assetto Fiorano (photo) qui pèse 15 kg de moins et est équipée de pneus Michelin Pilot Sport Cup 2R, d’amortisseurs aux réglages piste et des éléments aérodynamiques pour plus d’appui. Elle est proposée à 302 000 €.

Mai

Toyota GR 86

Déjà vendu en Amérique du Nord et au Japon, nouveau coupé Toyota GR 86 n'arrivera chez nous qu'au printemps 2022 et devrait disparaître du catalogue du constructeur début 2024 en Europe (à cause de nouvelles normes de sécurité). Remplaçant de la Toyota GT 86, ce nouveau coupé vient se placer entre la Toyota GR Yaris et la Toyota GR Supra. Toyota profite de son département sportif Gazoo Racing (les initiales GR) pour doper son coupé sportif à roues arrière motrices doté d’un moteur atmosphérique et d’une boîte manuelle. Le coupé Toyota GR 86 reprend la base technique du GT 86 avec un quatre cylindres à plat réalésé à 2,4 litres de cylindrée affichant désormais 234 ch (contre 200 ch auparavant). Le 0 à 100 km/h est annoncé 6,3 s soit un gain de plus d’une seconde (1,3 s exactement), les performances sont d’ailleurs en hausse grâce à un rapport poids/puissance plus avantageux (5,46 kg/ch contre 6,19 kg/ch pour la GT86). Le tarif d’entrée de gamme de la Toyota GR 86 devrait se situer aux alentours des 35 000 €.

Juin

Nissan Z

Malheureusement pour nous, la nouvelle Nissan Z (qui remplace la Nissan 370Z) ne sera pas distribuée par la marque japonaise en France. Dommage, car son style inspiré très fortement par le concept-car Z Proto dévoilé en septembre 2020 est très original. Sans verser dans le néo-rétro, la Nissan Z affiche à l’avant des lignes qui rappellent celles de la Datsun 240Z de 1970 et à l’arrière des lignes inspirées par celles du coupé 300ZX des années 1990. Dans l’habitacle, on a droit à de l’instrumentation numérique (12,3 pouces) et un écran tactile de 8 ou 9 pouces selon la version choisie. Sous le capot, un V6 biturbo de 3 litres et 405 ch qui entraîne toujours les roues arrière. On a le choix entre une boîte manuelle à six rapports ou une boîte auto neuf vitesses. Au chapitre des performances, le constructeur annonce que le 0 à 100 km/h est avalé en moins de 5 secondes

Juillet

Chevrolet Corvette Z06

Ce sont les débuts de commercialisation pour la Chevrolet Corvette Z06 aux États unis, pour la France il conviendra de patienter jusqu’à l’année prochaine. Cette Chevrolet Corvette Z06 est enthousiasmante à plus d’un titre, moteur central arrière, roues arrière motrices et V8 5.5 atmosphérique de 679 ch à 8 400 tr/mn. Un bloc costaud qui est dérivé de celui des Chevrolet Corvette C8.R qui courent les 24 heures du Mans. Petite particularité de ce moteur V8, son vilebrequin qui n’est pas en croix, mais à plat comme chez Ferrari (c’est-à-dire que les manetons de bielle sont tous sur le même plan). L’intérêt de ce vilebrequin est d’avoir une masse plus faible et donc moins d’inertie et de pouvoir monter plus rapidement dans les tours et changer plus rapidement de régime. Fort de son V8 de 679 ch, le coupé Chevrolet Corvette Z06 (il existe aussi en cabriolet) passe de 0 à 60 mph en 2,6 secondes (pour le 0 à 100 km/h on devrait l’obtenir en 2,7 s), ce qui fait huit-dixièmes de moins que la Chevrolet Corvette C8 Stingray à moteur V8 de 482 ch, qui n’est pourtant pas sous-vitaminée.