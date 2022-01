Nouveautés 2022 - Moyennes berlines : la nouvelle Astra va donner du tonus à Opel et Renault lance sa Mégane électrique.

Janvier

Kia Ceed

Voici qu’arrivent les premières livraisons pour la berline compacte de Kia qui vient d’être restylée. C’est d’ailleurs la famille Kia Ceed qui a subi un lifting, puisque les Kia Ceed SW, le break de chasse Kia ProCeed ainsi que le SUV Kia XCeed sont également concernés. L’équipement e-tech progresse avec l’arrivée d’un système de conduite semi-autonome dans les bouchons, d’une connectivité Apple Carplay et Android Auto désormais sans fil, d’une caméra de recul à résolution augmentée, etc. pour le style, la silhouette de l’auto n’évolue pas mais les boucliers et la calandre sont redessinés. On voit apparaître le nouveau logo de la marque, tandis que la signature lumineuse (projecteurs et feux arrière) très travaillée modernise cette auto. Sous le capot, les seuls changements concernent la motorisation diesel qui est micro-hybridée 48V, les autres se contentent d’un alternodémarreur. La berline n'a pas droit à de l'hybride rechargeable, ce type de motorisation étant réservée à la Kia Ceed SW et au SUV Kia XCeed. Entrée de gamme à partir de 21 990 €.

Février

Audi RS 3 Sportback

Débuts des livraisons pour la plus puissante des Audi A3. L’Audi RS 3 qui existe en version Sportback et berline adopte un bloc cinq cylindres 2.5 turbo qui n’est pas associé à de l’hybridation. Le moteur puissant dont la sonorité est envoutante voit son couple progresser de 20 Nm (500 Nm). Si la puissance reste la même, 400 ch, elle est disponible plus rapidement à 5 600 tr/mn. Ce qui fait que l'on “gratte“ 3 dixièmes pour l'accélération de 0 à 100 km/h, celle-là s’effectue désormais en 3s8. L’auto est très amusante à conduire grâce à sa transmission intégrale et à son différentiel arrière très joueur, qui distribue jusqu’à 100 % du couple vers la roue droite ou gauche en fonction du virage pour l’aider à pivoter. Ce qui fait que l’on a une voiture plus ou moins survireuse en fonction du mode de conduite. Ainsi en mode Drift, on a droit à une auto qui affiche un comportement de propulsion. Si vous voulez l’essayer sur circuit, Audi propose en option le mode RS Performance, qui rend l’auto plus neutre (réglages de différentiel différents) et plus efficace pour faire un temps. L’Audi RS 3 Sportback est affichée en entrée de gamme à 69 990 €, l’Audi RS 3 berline à 71 390 €. Attention, ces autos écopent d’un malus conséquent de plus de 20 000 €.

Mars

Opel Astra

La nouvelle Opel Astra 6 est la cousine technique de la Peugeot 308. La berline allemande affiche sa propre personnalité et une allure plus agressive et plus dynamique que la précédente génération. La présence du nouvel ensemble calandre-projecteurs dénommé Vizor donne une allure originale à cette auto qui affiche également des épaulements bien accentués qui musclent sa silhouette. À bord, on découvre une large dalle regroupant l’instrumentation numérique et l’écran d’infodivertissement. Si l’empattement augmente, on voit peu de différence entre l’ancienne et la nouvelle aux places arrière, l’habitabilité est dans la moyenne de la catégorie. Le volume de coffre est en revanche en augmentation avec 422 litres (contre 370 litres pour l’ancienne génération). Ceci est valable pour les versions essence, car si vous choisissez un diesel, ce sera 377 litres et pour l’hybride 305 litres seulement. L’Opel Astra propose un bon rapport prix/équipement avec des tarifs qui débutent à 23 150 €. Pour les motorisations, au lancement une seule motorisation hybride rechargeable de 180 ch, celle de 225 ch arrivera plus tard. L’entrée de gamme est assurée par un bloc essence 1.2 Turbo de 100 ch épaulé par un 1.2 Turbo de 130 ch, quant à l’unique bloc diesel, il affiche 130 ch. Cette auto est produite à Rüsselsheim en Allemagne.

Renault Mégane E-Tech électrique

Alors que la Renault Mégane 4 poursuit sa route avec ses motorisations thermiques et sa nouvelle motorisation hybride rechargeable, la Renault Mégane 5 prend la dénomination E-Tech électrique et adopte, comme son nom l’indique, une motorisation 100 % électrique. Adoptant un style crossover, la Mégane affiche un mélange de SUV et de berline compacte. Bien campée sur ses roues de vingt pouces, la Mégane 5 est plus courte de 15 cm par rapport à la Mégane 4 et propose des places arrière dont l’espace est correct, sans plus. Quant au coffre, il affiche un volume intéressant avec 440 litres. La motorisation électrique de cette auto sera disponible en deux niveaux de puissance : 130 ch et 220 ch. La version de 130 ch sera associée à une batterie de 40 kWh et l’autonomie sera de 300 km, la version la plus puissante optera pour une batterie 60 kWh et 470 km d’autonomie (normes WLTP). Selon les versions, la Mégane 5 pourra accepter les recharges rapides sur courant continu en 130 kW. Pour le moment, seuls des modèles de présérie ont pu être essayés, il faudra attendre les premiers essais avec les voitures finalisées pour connaître tous les secrets de cette Mégane 5 E-Tech électrique. On peut d’ores et déjà la précommander, la Mégane 5 qui est produite en France est disponible à partir de 29 200 € (bonus écologique de 6 000 € déduit) pour la version 130 ch à batterie 40 kW, la version de 220 ch à batterie 60 kW est affichée à 34 200 € (bonus écologique de 6 000 € déduit).

Juin

Mercedes Classe A

Les prototypes circulant camouflés nous donnent une petite idée de ce que sera le restylage de la berline compacte de l’Etoile. La Mercedes Classe A va en effet bénéficier d’un lifting qui devrait être assez doux, calandre, boucliers avant et arrière et feux arrière devraient être légèrement retouchés. À bord, on devrait voir apparaître la nouvelle architecture numérique MBUX 2 inaugurée par la Mercedes Classe S avec la disparition de l’affichage panoramique (tablette horizontale dans le prolongement de l’instrumentation numérique) pour une tablette d’infodivertissement format portrait. Sous le capot, les blocs essence et diesels devraient passer au mild-hybrid 48V. la batterie de la version hybride rechargeable devrait être plus performante pour une meilleure autonomie.

Août

Audi A3 Citycarver

Une nouvelle carrosserie pour l’Audi A3. À l’instar de la petite Audi A1 Citycarver, la berline compacte se ferait aussi baroudeuse, avec des excroissances de plastique pour protéger sa carrosserie et une garde au sol relevée. Il n’est pas sûr en revanche qu’elle prenne la dénomination Citycarver mais plutôt Cityhopper, ce qui veut dire “sauterelle des villes“. Pas de transmission intégrale pour cette auto qui devrait rester une simple traction.

Octobre

Honda Civic

C’est la onzième génération de Honda Civic qui arrive cette année en Europe. Une berline qui existe en version quatre portes sur d’autres continents mais qui est commercialisée en cinq portes dans notre pays. Proposée uniquement en motorisation hybride, cette berline compacte se dotera de la dernière génération du système e:HEV de la marque que l’on a déjà vu sur la Honda Jazz et le nouveau SUV Honda HR-V. Comme sur le HR-V cette motorisation devrait afficher 131 ch et reprendra la même architecture, à savoir un bloc essence 1.5 i-VTEC à cycle Atkinson et deux électromoteurs, l’un servant de générateur, l’autre de propulseur.