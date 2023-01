Nouveautés 2023 – SUV Familiaux : Ferrari débarque dans la catégorie, Renault remet au goût du jour l’Espace et Ford lance son Bronco en France

Janvier

Alfa Romeo Stelvio (restylage)

Pour son lifting le style de l’Alfa Romeo Stelvio évolue peu. On note l’apparition de nouveaux phares LED matriciels adaptatifs. La calandre arbore une nouvelle finition, tandis que les feux arrière sont désormais noirs brillant fumé. Dans l’habitacle, les compteurs analogiques font place à un combiné d’instrumentation numérique de 12,3 pouces. Sous le capot de l’Alfa Romeo Stelvio, on trouve les blocs diesel 2.2 MultiJet de 160 chevaux (propulsion) et de 210 chevaux (transmission intégrale Q4). Il y a aussi un bloc essence 2.0 Turbo MultiAir de 280 chevaux.

Février

Ferrari Purosangue

Ce sont les premières livraisons pour le SUV de chez Ferrari, le Ferrari Purosangue. Une belle bête qui est motorisée par un V12 de 725 ch en position centrale avant. Ce SUV haut de gamme dispose également de quatre roues motrices et directrices, tandis que les portes sont à ouverture antagoniste. Ce modèle de 4,97 m de long a la fibre sportive avec un passage de 0 à 100 km/h en 3,3 secondes et une vitesse de pointe de 310 km/h. Les tarifs débutent à 390 000 €.

Mercedes GLE et GLE Coupé (restylage)

Arrivé au stade de la mi- carrière, le Mercedes GLE et sa variante GLE Coupé vont s’offrir un lifting. Celui-ci devrait être limité et devrait apporter quelques légères modifications au niveau des projecteurs et des feux ainsi que d.es boucliers. À bord il ne devrait pas y avoir de changement tandis que sous le capot les motorisations devraient voir leurs rejets de CO2 légèrement baisser.

Mars

BMW X5 et BMW X6 (restylages)

Les BMW X5 et BMW X6 vont être restylés et les versions M de ces deux modèles subiront aussi un lifting. Les projecteurs devraient être affinés, la calandre devrait être modifiée sans grandir pour autant, et que le bouclier avant aura droit à son lot de transformations. À bord, BMW en profitera pour revoir son offre d’infodivertissement avec l'arrivée de nouveaux écrans tactiles adaptés au logiciel BMW iDrive 8. La console centrale aura droit à des modifications et à un nouveau levier de vitesses de boîte automatique.

Mai

Mercedes GLS (restylage)

L’heure est au restylage chez Mercedes du GLS dont l’actuelle génération est arrivée en 2018 sur le marché. Des prototypes de ce GLS lifté ont été surpris sur la voie publique et montrent l'avant et l'arrière camouflés. Pour animer sa poupe, le GLS devrait recevoir un nouvel habillage de calandre et un bouclier remanié. Dans l’habitacle, il devrait y avoir un nouveau volant emprunté à la Mercedes Classe S. Mercedes fera également un effort en ce qui concerne le grand écran d’infodivertissement avec l’apparition de nouveaux graphismes.

Juin

Renault Espace (ou Grand Austral)

Renault devrait reprendre la dénomination Renault Espace pour son futur SUV à sept places. Un modèle qui est un Grand Austral puisqu’il reprend la base technique et les motorisations du Renault Austral. Les principales différences proviendront de l’empattement et du porte-à-faux arrière rallongés pour accueillir dans l’habitacle jusqu’à sept personnes. On devrait avoir droit à deux variantes, un modèle à cinq places (avec un grand coffre) ou le modèle à sept places, avec deux fauteuils additionnels qui devraient être assez confortables pour de longs parcours.

Septembre

Mercedes GLB (restylage)

La mise à jour du Mercedes GLB est prévue pour l'automne. Il y aura de nouveaux feux de jour intégrés aux projecteurs et un avant révisé avec des modifications de la calandre et du pare-chocs. À l’arrière, les feux bénéficieront d’un nouveau graphisme intérieur. Dans l’habitacle, comme pour la Classe A, la console centrale et les graphismes du compteur de vitesse et de l'écran d'infodivertissement changeront légèrement.

Octobre

Audi Q5

Le nouvel Audi Q5 sera dévoilé à l’automne pour une commercialisation en début d’année 2024. Il disposera toujours de moteurs thermiques et de motorisations hybrides rechargeables. Pour le style, l’inspiration proviendra de l’Audi Q4 e-tron électrique et il y aura aussi un lien de filiation avec l’actuelle génération, Audi ne voulant pas révolutionner les lignes d’un modèle qui plaît. Les dimensions resteront proches du modèle actuel avec une petite baisse de la hauteur afin de bénéficier d’une meilleure signature aérodynamique. Dans l’habitacle, le changement sera d’importance avec un mobilier inspiré de celui de la future Audi A4 qui arrivera en 2023 quelques mois avant l’Audi Q5. L’Audi Q5 existera toujours en variante de carrosserie Sportback et une version sportive Audi SQ5 sera aussi de la partie. Changement d’importance, celle-ci ne devrait plus disposer d’un V6 diesel sous son capot, mais sans doute d’une motorisation hybride essence avec un bloc quatre cylindres 2.0 TFSI associé à un moteur électrique.

Novembre

Ford Kuga (restylage)

Il s’agira d’un gros restylage en 2023 pour le Ford Kuga. Comme on peut le voir sur le modèle américain qui porte le nom d’Escape, le Kuga restylé va voir sa face avant bien remaniée. On découvre une nouvelle calandre hexagonale, des projecteurs redessinés, un nouveau bouclier. Tandis que le capot est modifié et que les feux de jour sont différents. À l'intérieur de ce SUV on découvrira un nouvel écran multimédia qui va obliger à une profonde refonte du tableau de bord. L’interface devrait être améliorée afin de faciliter son utilisation.

Seat Tarraco (restylage)

Le grand SUV Seat Tarraco devrait bénéficier d’un restylage en fin d’année. Lancé en 2018, ce modèle arrivé à mi-carrière devrait en profiter pour modifier légèrement son look et augmenter son offre d’équipements. Sous le capot on pourrait voir réapparaître une motorisation essence de 150 ch avec l’arrivée du nouveau bloc 1.5 TSI 150 ch Evo 2 qui peut fonctionner à l’E85.

Décembre

Ford Bronco

Véhicule emblématique de la marque à l’Ovale aux États-Unis, le Ford Bronco va débarquer en Europe et devrait être disponible (mais en quantité limitée) dans notre pays. Si sur le continent nord-américain ce modèle est commercialisé en trois variantes de carrosseries, en trois portes et cinq portes et en version Bronco Sport à cinq portes (sur une base de Ford Kuga), c’est sans doute la version à cinq portes, un 4x4 pur et dur reposant sur un châssis à échelle, qui sera vendue chez nous. Sous le capot, on devrait trouver un V6 2.7 Ecoboost de 314 ch. Ce modèle viendra concurrencer les Jeep Wrangler et Land Rover Defender.