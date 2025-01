Nouveautés 2025 : Breaks et monospaces – Chez Audi on croit encore aux breaks avec les Audi A 4 e-tron Avant, Audi RS5 Avant et Audi A7 Avant, tandis que Dacia restyle son Jogger.

Avril

Zeekr 007 GT (Électrique)

Zeekr est une marque chinoise née en 2021 qui appartient (comme Lynk & Co, Volvo Cars, Polestar, Lotus…) au groupe chinois Geely. Chargée de produire des véhicules électriques haut de gamme, la marque Zeekr commercialise dans quelques pays d’Europe (Pays-Bas, Norvège, Suède), mais toujours pas en France. Si les lancements s’enchaînent en Chine, en Europe la marque a lancé la Zeekr 001 une sorte de break de chasse, le SUV Citadin Zeekr X et le grand SUV Zeekr 7X de 4,79 m de long. Arrive maintenant le break Zeekr 007 GT qui mesure 4,86 m de long et reprend l’architecture 800 volts de la Zeekr 007 (berline) et du Zeekr 7X (SUV). Cela devrait lui permettre des temps de recharge courts, de 10 à 80 % en 10,5 minutes avec la batterie de 75 kWh et de 25 minutes de 10 à 80 % pour la batterie de 100 kWh. Avec cette dernière, le break Zeekr 007 GT pourrait parcourir plus de 700 km selon la norme européenne WLTP. Pour les motorisations, on a le choix entre une motorisation de 416 ch qui entraîne les roues arrière et une motorisation de 637 ch qui est à transmission intégrale (deux moteurs, un sur chaque essieu). Ce modèle sera lancé en Chine au printemps, un lancement en Europe est possible en fin d’année, quant à la France, il faudra sans doute encore attendre encore un peu.

Juin

Audi RS5 Avant (Thermique)

Photographiée sur le circuit du Nürburgring, la nouvelle Audi RS5 Avant (qui remplace la RS4 Avant) malmène ses pneus sur la célèbre piste de la Nordschleife. Pour le moment il ne s’agit que d’un prototype camouflé, mais l’on découvrira le modèle définitif avant l’été. Sous son capot, la sportive d’Ingolstadt embarque un V6 performant qui avec l’aide d’un électromoteur (la « belle » est hybride rechargeable) lui permettra sans doute d’aller tutoyer les plus de 500 ch, contre 450 ch pour la précédente Audi RS4 Avant (qui existait aussi en version Edition 25 ans de 470 ch).

Juillet

Audi A7 Avant (Thermique)

La catégorie break même si elle est attaquée par celle des SUV reste une catégorie qui possède un fort pouvoir d’attraction auprès des automobilistes allemands. C’est pourquoi les constructeurs germaniques conservent toujours dans leur gamme un ou plusieurs breaks. C’est le cas d’Audi qui ne voit pas lancer la nouvelle famille Audi A7 sans un break, y compris une version sportive Audi RS7 Avant (que l’on voit ci-dessus). Il y en aura même deux, puisqu’à l’instar de la famille A6 que l’A7 remplace, le break « baroudeur » A6 Allroad va être remplacé par un A7 Allroad (photo ci-dessous).

Tous ces breaks auront droit, comme la berline, à des motorisations thermiques dotées d’une hybridation légère 48V et il y aura aussi de l’hybride rechargeable. Cette dernière motorisation équipera l’Audi RS7 Avant mais aussi la version « haute sur roues » : l’A7 Allroad.

Août

MG4 Break (Électrique)

En France, la MG5 (le break électrique MG) n’est plus au catalogue du constructeur chinois MG Motor. Il faut dire que cette auto utilisait une base de Roewe i5 qui elle-même était dotée d’une plateforme de chez General Motors datant de 2015. C’est pourquoi la marque chinoise MG Motor va se servir de la récente plateforme modulaire MSP (pour Modular Scalable Platform) qu’utilise la MG4 lancée fin 2022. Elle peut convenir à bon nombre de modèles, grâce à un empattement qui peut varier de 2,65 mètres à 3,10 mètres. C’est pourquoi la MG4 va dont s’allonger pour accueillir une belle « soute à bagages » et devenir un break. Cette MG4 Break pourra se doter comme la berline des trois batteries disponibles dans la gamme de MG4 : 51, 64 et 77 kWh. Elle utilisera aussi les mêmes moteurs de 170, 204 et 245 ch. Il n’est pas du tout sûr en revanche que la MG4 Break existe en version sportive X-Power de 435 ch.

Septembre

Dacia Jogger/Restylage (Thermique)

Afin de se mettre à la page, le Dacia Jogger va bénéficier d’un restylage. Pour cela il va puiser l’inspiration auprès des derniers nés de la marque roumaine comme le Duster et son grand frère Bigster. Ainsi malgré le camouflage qui recouvre le prototype photographié par nos chasseurs de scoop, on se rend compte que la calandre a été modifiée, tout comme le bouclier, les projecteurs. À l’arrière, les feux devraient bénéficier d’un nouveau graphisme intérieur. Dans l’habitacle, le Dacia Jogger restylé pourrait se convertir à l’instrumentation numérique de 7 pouces au lieu des traditionnels compteurs à aiguille, il pourrait aussi voir son écran d’infodivertissement passer de 8 à 10 pouces. Enfin, sous le capot on devrait trouver de nouvelles motorisations micro-hybride 12 volts, ainsi le bloc 1.2 TCe de 115 ch va remplacer le bloc 1.0 TCe de 110 ch, le 1.2 de 120 ch pour le GPL va mettre à la retraite le bloc 1.0 Eco-G 100 ch GPL, tandis que la motorisation hybride auto-rechargeable qui passera de 140 à 155 ch. La commercialisation de ce modèle devrait être effective début 2026.

Octobre

Kia PV5 (Électrique)

En septembre 2024, la marque coréenne Kia nous faisait découvrir le concept car du Kia PV5. Un modèle de série va s'en inspirer fortement, il sera disponible en deux longueurs et deux hauteurs et qui existera sous différentes carrosseries, du fourgon au transport de passagers façon ludospace. C’est ce dernier type de carrosserie qui nous intéresse ici et on peut le découvrir sous la forme d’un prototype très camouflé. Doté de deux portes latérales coulissantes, le Kia PV5 ludospace devrait être disponible en cinq et sept places. Celui qui sera le futur rival du Volkswagen ID.Buzz, mais aussi des modèles français Renault Kangoo E-Tech, Citroën ë-Berlingo, Peugeot E-Partner poursuit ses essais de mise au point pour un lancement commercial vers la fin d’année.

Novembre

Audi A4 e-tron (Électrique)

Si comme l'indique son patronyme, elle remplace l’Audi A4, l’Audi A4 e-tron affiche une différence de taille, elle n’est dotée que de motorisations 100 % électriques. Car pour l’Audi A4 en version thermique, il faut désormais se tourner vers… la nouvelle Audi A5. C’est désormais la nouvelle nomenclature d’Audi qui impose les chiffres pairs aux véhicules sur batteries et les chiffres impairs aux véhicules dotés de moteur à explosion. Pour la nouvelle Audi A4 e-tron, Audi a employé les grands moyens puisque la marque allemande dote son auto d’une plateforme PPE (la même que celle du SUV Porsche Macan Electric) qui dispose d’une architecture 800 volts pour des recharges rapides (250 km récupérés en 10 minutes sur un super chargeur d’autoroute). La version break qui se nomme Audi A4 e-tron Avant devrait disposer comme la berline d’une batterie de 100 kWh lui permettant d’afficher une autonomie proche des 700 km. Si tout se passe bien et qu’il n’y a pas de retard, cette auto devrait être dévoilée à la fin de 2025 pour une commercialisation en 2026.