Nouvelle BMW Série 4 : bientôt prête

L'heure des ultimes réglages a sonné pour la nouvelle Série 4 Coupé. Après avoir été testés en conditions hivernales à Arjeplog en Suède, au centre de BMW à Miramas en France ou encore sur le Nürburgring, les prototypes entrent dans la dernière phase d'essais sur les autoroutes et routes autour du siège de la marque, à Munich (Allemagne).

L'auto doit être dévoilée d'ici le début de l'été. Comme il en a l'habitude, BMW en donne un avant-goût en publiant des images d'un prototype. Mais celui-ci reste bien camouflé. On ne devine même pas l'immense calandre qui a tant fait parler depuis la présentation du concept annonciateur au dernier Salon de Francfort.

BMW communique en revanche quelques informations issues de la fiche technique. L'offre Série 4 sera chapeautée par une variante M440i xDrive. Celle-ci sera dotée d'une motorisation six cylindres en ligne de 374 ch. Le bloc profitera d'une micro-hybridation 48V, qui fera légèrement baisser les consommations mais sera aussi capable de fournir un surcroît de puissance très ponctuel de 11 ch.

La M440i sera équipée d'une boîte de vitesses automatique 8 rapports et de la transmission intégrale xDrive. BMW ajoute qu'il y a aussi un différentiel autobloquant M Sport pour que la puissance soit "déployée de manière optimale dans les situations de conduite les plus exigeantes". Le verrouillage généré par un moteur électrique limite les écarts de vitesse entre la roue arrière intérieure et extérieure dans les virages, ce qui améliore la traction et la stabilité de la conduite. La vitesse de sortie de virage peut ainsi être plus élevée.

La Série 4 reprend les amortisseurs à butées hydrauliques de la Série 3, mais avec un réglage plus sportif. Des éléments de renforts ont été ajoutés au niveau de l'essieu arrière pour améliorer la rigidité. Le coupé se distinguera de la berline par une hauteur réduite de 57 mm, ce qui a donné un centre de gravité abaissé de 21 mm.