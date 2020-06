Nouvelle Citroën C4 : les premières photos officielles !

La nouvelle C4 prend de l'avance ! Depuis début mai, Citroën nous donnait rendez-vous pour le 30 juin. Mais voici déjà les premières images officielles de l'auto. Il ne s'agit pas de fuite, c'est le constructeur qui a diffusé les photos.

Au moins il crée un véritable effet de surprise, d'autant qu'il avait réussi à garder le secret sur le design de l'auto. Des prototypes ont bien été aperçus ces derniers mois, mais le camouflage cachait très bien les formes. On devinait juste la silhouette.

Après une deuxième C4 très classique, Citroën fait à nouveau le pari de l'originalité. Assurément, cette troisième génération va diviser. La marque souhaite ainsi se distinguer dans une catégorie des compactes surpeuplée mais aussi au sein du groupe PSA. Les prochaines Astra et 308 joueront une carte plus classique.

Cette C4 n'hésite pas à s'inspirer d'une ancienne Citroën, la GS, qui fête ses 50 ans. De celle-ci, on retrouve la lunette très inclinée, qui se prolonge jusqu'à la cassure de la malle, qui est droite comme un I. On retrouve aussi le vitrage latéral qui s'étire vers le bout du profil.

Les similitudes s'arrêtent là, puisque la nouvelle C4 adopte les derniers codes esthétiques de Citroën et en inaugure même de nouveaux. Ainsi, comme annoncé par le concept 19_19, la signature lumineuse arrière est en deux parties. Mais celles-ci ne se prolongent pas jusqu'aux chevrons comme sur le concept. Le logo est apposé sur un bandeau noir. L'ensemble est surmonté d'un becquet. L'empilage d'éléments à ce niveau est lourd visuellement.

À l'avant, on a aussi la nouvelle calandre de la marque, avec des baguettes qui s'étirent en Y de chaque côté. La C4 garde le regard sur deux étages, désormais courant chez Citroën. Autre élément déjà bien connu : les généreuses protections en plastique brut. Cette C4 ose ainsi une posture surélevée et des airs de baroudeur. Au moins sa carrosserie sera bien protégée. Les inserts décoratifs colorés ont une forme hexagonale.

La planche de bord surprend par sa sagesse à côté de l'originalité de l'extérieur. Citroën est presque parti d'une feuille blanche, puisqu'on ne trouve quasiment aucun élément repris à un autre modèle. Les commandes de clim ou le volant sont inédits. On ne retrouve pas de bandeau décoratif avec une lanière comme sur les C3 Aircross ou C5 Aircross. La présentation est épurée avec un écran tactile en hauteur bien intégré. L'instrumentation peut être numérique. Citroën annonce une innovation inédite pour le passager, sans en dire plus. Sur la première photo, on voit au-dessus de la boîte à gants un intrigant élément couleur alu.

Citroën ne donne pas encore les dimensions. Il s'agit en effet aujourd'hui d'un avant-goût, la présentation détaillée étant toujours prévue pour le 30 juin. Cette C4 semble avoir un gabarit important dans la catégorie. Côté technique, la marque dit juste que l'auto laissera le choix entre essence, diesel et électrique. La C4 est en effet accompagnée de la ë-C4. Sans surprise, on devrait retrouver le moteur de la Peugeot e-208, puisque la C4 reprend sa base CMP. Le bloc développe jusqu'à 136 ch. Si la batterie est la même, ce sera donc une 50 kWh, donnant une autonomie WLTP d'environ 330 km.

Il faudra donc patienter jusqu'à la fin du mois pour en savoir davantage, notamment la date de commercialisation. À son lancement, la C4 chassera l'étonnante C4 Cactus, qui n'a pas rencontré un grand succès. Ce qui n'a visiblement pas refroidi Citroën qui, s'il propose à nouveau une auto positionnée clairement sur le marché des compactes, mise encore sur l'originalité. Un pari qui semble risqué pour une voiture aussi importante pour les ventes de la marque.