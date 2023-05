Nouvelle finition "Evolution" pour le Renault Austral

Le Renault Austral existe actuellement en trois niveaux de finition (Equilibre, Techno et Iconic) avec la possibilité d’ajouter le pack Esprit Alpine sur les deux finitions les plus haut de gamme. Mais grâce à une fuite relayée sur le forum Worldscoops, on apprend l’arrivée imminente d’un quatrième niveau de finition visant plutôt les entreprises.

Positionné juste au-dessus de l’Equilibre formant l’entrée de gamme, le nouveau niveau « Evolution » se base sur ce dernier avec quelques modifications au niveau de la dotation intérieure : il gagne une aide au parking avant et latérale, une caméra de recul, le système OpenR Link 9 pouces avec les services connectés de Google et modifie ses coques de rétroviseurs intérieurs. Il perd en revanche le miroir de surveillance des enfants ainsi que le range lunettes, la console de pavillon noir brillant (désormais noir grainé), l’éclairage de la boîte à gants ou encore les quatre haut-parleurs arrière (réduits au nombre de deux). Des ajustements réalisés pour mieux servir les besoins des flottes d’entreprises, tout en limitant au maximum le prix de l’Austral.

A partir de 35 000€

Comptez 35 000€ pour l’Austral Evolution avec le moteur essence de 130 chevaux à hybridation légère et boîte manuelle (contre 34 650€ dans le niveau Equilibre avec ce moteur), 36 500€ pour l’hybridation légère de 160 chevaux (contre 38 650€ pour le niveau Techno avec ce moteur) et 40 000€ pour le groupe motopropulseur E-Tech hybride de 200 chevaux (contre 42 150€ dans le niveau Techno). Alors que l’Équilibre se limitait au seul groupe motopropulseur de 130 chevaux, l’Evolution est disponible avec tous les autres moteurs de la gamme. Une nouvelle finition qui intéressera donc ceux qui voulaient combiner un gros moteur et un tarif le plus bas possible, même s’il faut à ces prix se contenter d’une présentation extérieure plus basique.