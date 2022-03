Nouvelle Honda Civic hybride : prête pour l'Europe

Si Honda met l'accent sur les SUV, il n'oublie pas la Civic, qui fête en 2022 ses 50 ans. La onzième génération, déjà disponible de l'autre côté de l'Atlantique, arrivera sur nos routes cet automne. Comme l'avait annoncé la marque, la nouvelle sera lancée avec un bloc hybride simple, le seul proposé sur le modèle classique (en dehors de la Type-R donc).

On en sait davantage sur la fiche technique. L'auto adopte un nouveau moteur à injection directe et cycle Atkinson de 2.0 litres. Celui-ci est associé à deux moteurs électriques, qui sont utilisés en priorité pour faire avancer la voiture, le thermique intervenant seul aux vitesses les plus élevées. La puissance maxi cumulée est de 135 kW, soit 184 ch, et le couple atteint 315 Nm.

La marque vise déjà des rejets de CO2 sous 110 g/km en cycle WLTP, ce qui met à l'abri du malus en France. Honda promet un passage harmonieux entre les différents modes de fonctionnement, c’est-à-dire électrique pur, hybride ou thermique. Il promet surtout une bonne gestion de la transmission et du bruit ! Le comportement routier va aussi progresser grâce à un empattement allongé de 35 mm, des voies arrière plus larges, de nouvelles rotules à faible friction et des amortisseurs avant revus.

Le changement de génération s'accompagne d'un look assagi. La silhouette se veut plus épurée, mais aussi plus dynamique, avec par exemple une ligne de capot abaissée de 25 mm et un point haut du toit avancé. Celui-ci retombe en pente douce vers l'arrière, donnant des airs de coupé 5 portes. Le hayon est en matière composite, ce qui fait baisser son poids de 20 %.

Le côté plus sage se retrouve à bord. Oubliez les formes complexes, l'ergonomie farfelue : la présentation se fait nettement plus sobre, avec une volonté claire de faire monter en gamme la Civic. Le champ de vision est dégagé. Le conducteur a face à lui une instrumentation avec écran LCD de 10,2 pouces et un écran tactile de 9 pouces. Le système multimédia profite d'une connexion sans fil pour les appareils Apple et Android. Les commandes pour la clim restent physiques.

La Civic fait bien sûr le plein d'aides à la conduite, qui fonctionnent à l'aide d'une nouvelle caméra à 100 degrés à l'avant et de huit capteurs sonar. Le freinage d'urgence et l'aide au maintien dans la voie sont ainsi améliorés. L'auto gagne l'aide à la conduite dans les embouteillages.

Il faudra donc attendre la rentrée pour trouver en concession cette Civic. Mais le public français va avoir le droit à une avant-première : la voiture sera exposée du 7 au 11 avril au Salon de Lyon.