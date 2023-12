Nouvelle McLaren GTS (2024) : le grand confort sportif

Mclaren est désormais la seule marque sportive implantée mondialement à ne proposer que des voitures de sport (toutes basées sur une monocoque carbone avec le moteur en position centrale arrière) et aucun véhicule familial ou SUV. Mais cela n’empêche pas le constructeur de Woking de proposer une gamme de modèles aux philosophies différentes les uns des autres. Le cœur de gamme 750S offre des performances de pointe et un bon degré de polyvalence. Plus accessible, l’Artura hybride se focalise plutôt sur le plaisir de conduire, même si elle sait se montrer polyvalente elle aussi. La GT, elle, s’intéressait davantage au confort maximal.

La GTS que vous découvrez dans ces images remplace précisément la GT. Elle en garde le châssis, le moteur et les principaux éléments techniques mais gagne une petite dizaine de kilos sur la balance grâce à quelques efforts d’allègement et évolue très légèrement sur le plan du style. Avec 1 456 kg à sec, elle reste cependant la plus lourde des McLaren en raison d’un traitement de l’habitacle plus luxueux que celui des autres modèles, pensé pour offrir davantage d’espace et des finitions luxueuses. L'ergonomie de la planche de bord n'évolue pas beaucoup.

Un V8 plus puissant

Son V8 bi-turbo de 4,0 litres (proche de celui de la 750S) voit sa puissance passer de 620 à 635 chevaux (le couple maximum reste à 630 Nm). Son positionnement « grand tourisme » ne l’empêche d’ailleurs pas de revendiquer des performances de haut vol, avec un 0 à 100 km/h expédié en 3,2 secondes et un 0 à 200 km/h abattu en 8,9 secondes (ainsi qu’une vitesse de pointe de 326 km/h). Elle devrait coûter un peu plus de 200 000€ chez nous, ce qui en fera le modèle le moins cher de la gamme au-dessous de l’Artura (mais elle aura droit au malus écologique de 60 000€ contrairement à cette dernière). Reste que dans une gamme McLaren où les autres nouveautés promettent des performances supérieures et un coût inférieur en France dans le cas de l’Artura, la GTS aura peut-être plus de mal à trouver des clients et se limitera à ceux qui recherchent vraiment une super-sportive au confort et au raffinement maximal. La plupart des modèles du marché sont déjà très doués à ce niveau…