Nouvelle Volkswagen Golf 8 SW : prix à partir de 29 345 €

Le choix des moteurs

Il est déjà varié, avec les deux 2.0 diesel "classiques" (hors GTD donc) de 115 et 150 ch. En essence, on a des modèles purement thermiques de 110 et 130 ch, et des variantes micro-hybrides eTSI (avec alterno-démarreur) de 110, 130 et 150 ch. Ces eTSI ont d'office la boîte double embrayage DSG à 7 rapports, qui est aussi de série sur le TDI de 150 ch.

Les finitions et principaux équipements de série

Life : freinage d'urgence avec détection des piétons, aide active au maintien dans la voie, régulateur de vitesse adaptatif, surveillance des angles morts, reconnaissance des panneaux de signalisation, détecteur de fatigue, aide au stationnement avant/arrière, phares LED, jantes 16 pouces, rétros électriques et dégivrants, instrumentation numérique, navigation avec écran tactile 10 pouces, climatisation trois zones, recharge téléphone par induction…

Style : Life + feux de route automatiques, conduite semi-autonome Travel Assist, jantes 17 pouces, siège conducteur électrique et massant…

: Life + feux de route automatiques, conduite semi-autonome Travel Assist, jantes 17 pouces, siège conducteur électrique et massant… R-Line : Style + kit carrosserie R-Line, vitres et lunette surteintées, sièges sport (mais pas électrique et massant)…

Les prix

Essence

Life Style R-Line 1.0 TSI 110 ch BVM6 29 345 € - - 1.0 eTSI 110 ch DSG7 32 050 € - - 1.5 TSI 130 ch BVM6 30 985 € - - 1.5 eTSI 130 ch DSG7 33 685 € 35 745 € 36 235 € 1.5 eTSI 150 ch DSG7 - 36 995 € 37 485 €



Diesel