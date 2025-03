Mais que se passe-t-il chez Tesla depuis le début de l’année ? C’est une question qui intéresse tout le monde depuis que les chiffres de vente du constructeur américain de voitures électriques, auteur d’une croissance extraordinaire et même historique depuis la fin de la précédente décennie, ont commencé à dégringoler.

Sur l’année 2024, déjà, Tesla a vu ses ventes mondiales régresser légèrement à 1,79 million de véhicules contre 1,81 pour l’année 2023 record. Ce très léger repli s’expliquait alors par un catalogue produit resté le même, dans un contexte de gros progrès chez la concurrence (en Europe comme en Chine) qui s’attaque désormais au Model Y avec des produits aux qualités au moins similaires. Ce repli des ventes se justifiait sans doute aussi par l’attente de la clientèle de la version restylée du Model Y, dont on savait depuis la fin de l’automne qu’elle serait introduite au début de l’année 2025.

Cette baisse de vente est devenue énorme sur les deux premiers mois de l’année pour Tesla : en février, elle a atteint 76% en Allemagne contre 26% en France. En Europe, Tesla a accusé une baisse spectaculaire de 45,2% sur le mois de janvier (en comptant aussi le Royaume-Uni où les chiffres sont moins mauvais que dans la plupart des autres pays. Même s’il nous reste à connaître les chiffres détaillés du marché européen pour le mois de février, la situation semble se dégrader encore d’après les premiers retours des marchés (-42% en Suède, -24% aux Pays-Bas, -53% au Portugal, - 55% en Italie ou encore -48% en Norvège et au Danemark d’après les journalistes de Reuters).

La situation n’est pas meilleure ailleurs pour Tesla : les ventes du constructeur américain ont baissé de 49% en Chine en février 2025 d’après les journalistes de Cnevpost (en incluant les véhicules exportés depuis la Chine vers d'autre marchés), alors que les chiffres ont commencé à baisser aussi en Californie l’année dernière (on attend toujours ceux de cette année là-bas).

La haine contre Elon Musk ou juste le renouvellement produit, on va enfin savoir

Cette baisse spectaculaire, qui a affolé la bourse avec une chute de près de 30% de l’action en un mois (et une capitalisation à 823 milliards de dollars au moment où nous écrivons ces lignes contre plus de 1 000 milliards en novembre 2024), est commentée partout. Certains y voient la conséquence des prises de position politiques d’Elon Musk et son implication dans la nouvelle administration de Donald Trump, avec des actions très polémiques qui semblent diviser l’opinion publique. Depuis quelques semaines comme le rappelait récemment Pierre-Olivier Marie, on voit aussi fleurir des pratiques étonnantes de la part de certains clients qui semblent désormais gênés de rouler en Tesla et, plus grave, des actes de vandalisme à l’encontre des produits de Tesla y compris chez nous en France.

De façon plus pragmatique, on peut toujours estimer que le renouvellement du best-seller absolu de Tesla constitue l’explication principale de cette grosse baisse des ventes, le Model Y (voiture la plus vendue dans le monde en 2024) n’ayant démarré ses livraisons en Chine (et en Europe) qu’il y a quelques jours dans ses versions les plus demandées. Dans un premier temps, Tesla n’avait ouvert les commandes pour la très élitiste version « Launch Series ».

Après des mois de janvier et février 2025 hors normes à cause de la discontinuité de la gamme du Model Y, la situation devrait logiquement revenir à la normale au cours du mois de mars maintenant que les usines de Tesla tournent à nouveau à plein régime. D’ici le début du mois d’avril, on saura enfin ce qu’il en est vraiment. En Chine où le même phénomène de baisse a été constaté, Tesla a annoncé que 200 000 pré-commandes ont été enregistrées après la présentation du Model Y restylé.

Si le niveau de ventes de Tesla ne revient pas à ses volumes « classiques », on pourra dès lors admettre que le renouvellement du Model Y ne suffit pas à expliquer la contreperformance inquiétante du constructeur américain sur le début de l’année 2025. Et là, il y aura de quoi paniquer pour les investisseurs en attendant d’éventuelles autres grosses nouveautés produit : le Model Y compte déjà cinq ans de carrière et la Model 3 sept ans. Haine d’Elon Musk ou pas, les deux modèles doivent désormais affronter une tout autre concurrence qu’au début de la décennie…