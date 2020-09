Opel Astra restylée: de beaux restes - Salon de l'auto Caradisiac

L’Opel Astra a été couronnée du titre de Voiture de l’année en 2016, et peut donc être considérée comme une valeur sûre de la catégorie des compactes. Pour autant, la concurrence est particulièrement relevée sur le créneau, avec les Peugeot 308 (la plus ancienne de la catégorie, mais qui reste la meilleure vente en France), Renault Mégane, Ford Focus, Seat Leon et autres VW Golf (liste non exhaustive, loin s’en faut).

dailymotion

De plus, contrairement à sa petite sœur la Corsa, elle ne dispose ni des plates-formes ni des moteurs disponibles depuis la prise de contrôle de la marque par le groupe PSA. Quant à son design sans aspérités, il fait un peu vieillot face aux lignes acérées de modèles plus récents tels que les Toyota Corolla ou Seat Leon.

Qu’à cela ne tienne, l’Opel dispose d’atouts intéressants. Son amortissement préserve un bon niveau de confort, ses moteurs font dans l’ensemble preuve de sobriété, elle dispose d’une habitabilité généreuse (même si son volume de coffre de 370 litres reste dans la fourchette basse de la catégorie) et la version break présente une bonne capacité de chargement.

Volant en mains, l’auto fait preuve d’un bon allant et privilégie la rondeur de fonctionnement. Sa gamme comporte des moteurs essence et diesel qui peuvent s’accoupler à des transmissions automatiques.

L’un des avantages de l’Astra est son rapport prix/prestations des plus compétitifs. Affichée à partir de 16 500 € par le jeu des remises « exceptionnelles » (mais permanentes, en réalité), elle dispose dès l’entrée de gamme de raffinements tels qu’un écran multimédia tactile compatible Apple CarPlay et android Auto et des feux avant à leds. Mais si vous le pouvez, profitez de certaines souplesses tarifaires pour monter en gamme et vous offrir un modèle mieux équipé encore.

Nos essais d'Opel Astra 5

Essai vidéo - Opel Astra restylée : en attendant la remplaçante

Opel était face à un dilemme : restyler l'Astra, mais sans passer, pour l'instant, sur les moteurs et plateformes PSA. La marque allemande a donc fait appel à un ensemble de moteurs d'origine General Motors. Nous avons pris le volant de l'Astra 1.2 130 ch.

Cliquez ici pour retrouver nos autres essais d'Opel Astra 5 berline et break (avant restylage)

Nos comparatifs consacrés à l'Opel Astra 5

Comparatif - Opel Astra vs Ford Focus : les piliers

L’Opel Astra et la Ford Focus sont présentes depuis tellement longtemps sur le marché des berlines compactes qu’elles sont passées dans l’inconscient collectif. Au contraire, à l’échelle européenne, les deux modèles figurent toujours parmi les meilleures ventes de leur catégorie. Du fait de leur renouvellement respectif, un match s’imposait.

Comparatif vidéo - Renault Mégane vs Opel Astra vs Volkswagen Golf : la deuxième tentative sera-t-elle la bonne ?

Après s’être fait coiffer sur la ligne par la Peugeot 308 lors d’une première confrontation franco-française, la Renault Mégane va tenter une nouvelle fois sa chance face à des concurrentes étrangères. D’un côté, la Volkswagen Golf et de l’autre l’Opel Astra récemment couronnée « voiture de l’année »

Nos vidéos mettant en scène l'Opel Astra 5

Opel Astra restylée (2019) : en attendant l'Astra française - Vidéo en direct du salon de Francfort 2019

Opel Astra restylée (2019) : en attendant l'Astra française - Vidéo en direct du salon de Francfort 2019

Présentation vidéo - Opel Astra 5 : une diète efficace

Essai vidéo - Opel Astra Sports Tourer : allégé en graisse, riche en omega 3

Comparatif vidéo - Renault Mégane vs Opel Astra vs Volkswagen Golf : la deuxième tentative sera-t-elle la bonne ?

L'Opel Astra en occasion Prix neuf de la gamme Opel Astra 5: de 21 950 € à 34 250 € Prix de l'Opel Astra 5 en occasion : de 7 500 € à 35 800 € Plus de 730 annonces d'Opel Astra 5 portes et break Sports Tourer d'occasion sur La Centrale. Fiabilité: l'avis de Manuel Cailliot La fiabilité de la marque Opel s'est grandement améliorée depuis quelques années. Résultat, les modèles du constructeur au blitz rentrent souvent dans la top 3 des modèles les plus fiables par catégorie. L'Astra 5, elle, fait son petit bonhomme de chemin. Pas irréprochable, elle préserve quand même une certaine tranquillité. Mais elle peut subir des problèmes de capteurs (FAP, pression d'huile, niveau de carburant, etc.). L'embrayage peut faire des siennes (souci d'émetteur, pédale qui ne remonte pas). Sinon ,des problèmes épars et non récurrents.

Remerciements

Le 1er salon de l'auto Caradisiac n'aurait pu avoir lieu sans le soutien actif de la Communauté d'agglomération du Cotentin et de l'Association des Amis du Hangar à Dirigeables d'Ecausseville. Grand merci à tous ceux qui ont facilité l'accueil de Caradisiac dans le hangar à ballons dirigeables d'Ecausseville, monument historique unique au monde !

Nos plus vifs remerciements au Groupe Prévost qui nous a soutenus dès les premiers jours dans cette aventure qu'a été l'organisation du 1er salon de l'auto Caradisiac. Son expérience a facilité la gestion des flux de livraison de plus de cent voitures dans le Hangar d'Ecausseville, niché en pleine campagne normande !