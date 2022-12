Opel au Salon de Bruxelles : demandez le programme

A l’image du salon de Lyon, celui de Bruxelles ne semble pas connaître la crise et fêtera l’année prochaine sa 100 édition ! Plus de 50 marques seront représentées et Opel répond logiquement présent. Le Hall 5 accueillera le stand de la marque avec comme principale nouveauté l’Astra Electric. Cette berline électrique, qui existe aussi en break Sports Tourer, reprend la chaîne de traction du groupe Stellantis à savoir un moteur de 115 kW (soit 156 ch) associé à une batterie d’une capacité de 54 kWh. Cette version « non-fossile » de l’Astra est capable théoriquement de parcourir 416 km.

La seconde nouveauté carburant aux Watts et le Mokka Electric, dans sa nouvelle configuration. Il emprunte son accumulateur à sa grande sœur, mais aussi à ses cousins du groupe à savoir les DS 3 E-Tense ou encore Jeep Avenger. Au menu, une capacité de 54 kWh et un électromoteur de 115 kW pour un rayon d’action de 406 km. Ses prix sont encore inconnus, mais ils seront peut-être communiqués à l’ouverture du salon.

Le label GSe de nouveau exposé

Opel mettra également en avant le retour de son label sportif GSE. Les temps ont changé par rapport aux années 70 et 80 puisqu’il indique désormais Grand Sport einspritzung et se cantonne aux versions hybrides rechargeables. L’Astra (berline et break) ainsi que le SUV Grandland y ont droit. La première est une simple traction avec un duo (moteur thermique et électrique) développant 225 ch. Le second va plus loin puisqu’il devient 4x4 grâce au moteur électrique disposé sur le train arrière. La puissance cumulée est aussi plus conséquente avec 300 ch.

Enfin, la marque allemande exposera ses utilitaires électriques, à savoir les Combo-e, Vivaro-e et Movano-e.