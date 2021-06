Opel dévoile le Grandland restylé : qu'est ce qui change ?

Avant que PSA ne s'offre Opel, les deux parties étaient déjà liées avec des projets communs. Il y a ainsi eu le duo Crossland X/C3 Aircross, puis le duo 3008/Grandland X. Apparu en 2017, quelques mois après le Peugeot, le SUV compact d'Opel passe par la case restylage. À cette occasion, son nom évolue. Le modèle perd son "X", futilité marketing passagère. Et c'est loin d'être le seul changement. Voici un inventaire complet des évolutions.

Ce qui change à l'extérieur

Le Grandland reçoit le nouveau visage d'Opel, nommé "Vizor", inauguré l'année dernière par la deuxième génération du Mokka. Plus fine et en bonne partie fermée, la calandre est dans la continuité des optiques. Son contour chromé se prolonge d'ailleurs dans les phares. Les designers ont toutefois dû faire avec des ailes inchangées. Résultat, la partie supérieure des projecteurs est vide !

Avec le Vizor, le Grandland semble plus large, une impression renforcée par le dessin du nouveau bouclier, avec de grandes ouvertures pour refroidir le moteur et de fausses écopes sur les côtés. À l'arrière, on trouve un nouveau monogramme Grandland, au centre du hayon.

Le véhicule prend une apparence plus civile avec des bas de caisse et des passages de roues désormais peints couleur carrosserie.

Ce qui change à l'intérieur

Opel était conscient que le Grandland n'était pas au niveau dans la catégorie en matière de présentation intérieure. Il y a donc eu un gros travail pour moderniser la planche de bord, qui adopte à l'occasion de ce restylage le Pure Panel. Inauguré par le Mokka, le Pure Panel associe deux écrans qui semblent n'en former qu'un. Il y en a un pour l'instrumentation (12 pouces) et un pour l'info-divertissement (10 pouces).

Les aérateurs ont été redessinés, avec une forme plus anguleuse et un épais contour chromé. Ces changements font vraiment monter en gamme le véhicule. Le bas de la console n'a en revanche pas bougé.

Opel met en avant les sièges ergonomiques du Grandland, avec de nombreux réglages, "qui favorisent une bonne posture". Ils peuvent être chauffants et ventilés.

Ce qui change pour l'équipement

À ce chapitre aussi, on note une montée en gamme. Le Grandland reçoit des optiques de type Matrix. 84 LED par phares font évoluer le faisceau lumineux en fonction du profil de la route et des usagers croisés. Ce type de phare permet ainsi de ne jamais éblouir ces derniers. Autre nouveauté, vue sur le cousin 3008, la vision nocturne. Une caméra infrarouge voit jusqu'à 100 mètres devant le véhicule, affichant l'image dans l'instrumentation numérique. Les versions à boîte automatique pourront avoir un nouvel assistant à la conduite sur autoroute, qui combine l'action du régulateur de vitesse actif et du centrage dans la voie. Le système peut totalement stopper le véhicule, puis le relancer.

Selon les versions, il y aura aussi un chargeur des téléphones à induction, un hayon électrique à ouverture mains libres ou encore une vision 360°.

Ce qui change sous le capot

Opel n'a pas détaillé la gamme de motorisations du nouveau Grandland. Mais la marque n'évoque rien de neuf. Le modèle est déjà proposé avec deux versions hybrides rechargeables, traction 225 ch et 4x4 300 ch. On devrait retrouver un essence et un diesel "classiques" de 130 ch.

Les prix seront dévoilés dans quelques semaines. Les livraisons commenceront à l'automne.