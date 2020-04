Opel Insignia restylée (2020) : prix à partir de 33 000 €

L'offre de moteurs

Elle est réduite et focalisée sur le diesel. L'Insignia reçoit ainsi deux blocs fonctionnant au gazole, un 1.5 de 122 ch et un 2.0 de 174 ch. La boîte de vitesses automatique à 8 rapports est en option sur le 122 ch et de série sur le 174 ch. Le 2.0 propose lui en supplément une transmission intégrale.

Côté essence, l'offre française se limite pour l'instant à la sportive GSi. Celle-ci reçoit un nouveau 2.0 Turbo de 230 ch (soit 30 ch de moins que l'ancienne GSi). Le bloc est couplé à une boîte automatique 9 rapports et à la transmission intégrale.

À noter qu'aucun bloc n'est d'origine PSA et qu'il n'y a aucune hybridation à l'horizon.

Les finitions et principaux équipements de séries

Édition Business : jantes 17 pouces, rétros électriques et dégivrants, navigation sur écran tactile 7 pouces avec compatibilités Apple Car Play et Android Auto, climatisation automatique bizone, allumage automatique des phares, capteur de pluie, banquette 60/40, caméra de recul, régulateur de vitesse, surveillance des angles morts, aide au stationnement avant/arrière, phares LED, antibrouillards, freinage d'urgence automatique, avertissement changement de voie, reconnaissance des panneaux…

: jantes 17 pouces, rétros électriques et dégivrants, navigation sur écran tactile 7 pouces avec compatibilités Apple Car Play et Android Auto, climatisation automatique bizone, allumage automatique des phares, capteur de pluie, banquette 60/40, caméra de recul, régulateur de vitesse, surveillance des angles morts, aide au stationnement avant/arrière, phares LED, antibrouillards, freinage d'urgence automatique, avertissement changement de voie, reconnaissance des panneaux… Élégance Business : Édition Business + phares Matrix LED, accès/démarrage sans clé, hayon électrique sur le break, banquette 40/20/40, jantes 18 pouces, navigation sur écran tactile 8 pouces, chargeur téléphone par induction…

: Édition Business + phares Matrix LED, accès/démarrage sans clé, hayon électrique sur le break, banquette 40/20/40, jantes 18 pouces, navigation sur écran tactile 8 pouces, chargeur téléphone par induction… Ultimate : Élégance Business + amortissement piloté, vitres et lunette arrière surteintées, sellerie mixte alcantara/effet cuir, volant sport chauffant… (chargeur téléphone par induction supprimé)

: Élégance Business + amortissement piloté, vitres et lunette arrière surteintées, sellerie mixte alcantara/effet cuir, volant sport chauffant… (chargeur téléphone par induction supprimé) GS Line Pack : Édition Business + phares Matrix LED, accès/démarrage sans clé, hayon électrique sur le break, amortissement piloté sur 2.0 Diesel, sellerie cuir, banquette 40/20/40, volant sport chauffant, jantes 20 pouces, pack esthétique GS Line, navigation sur écran tactile 8 pouces, chargeur téléphone par induction, sono Bose…

: Édition Business + phares Matrix LED, accès/démarrage sans clé, hayon électrique sur le break, amortissement piloté sur 2.0 Diesel, sellerie cuir, banquette 40/20/40, volant sport chauffant, jantes 20 pouces, pack esthétique GS Line, navigation sur écran tactile 8 pouces, chargeur téléphone par induction, sono Bose… GSi : GS Line Pack sans le chargeur induction et la sono Bose.

Les prix

Essence

- 2.0 Turbo 230 ch BVA9 4x4 > GSi : 48 900 €.

Diesel

- 1.5 Diesel 122 ch BVM6 > Édition Business : 33 000 €, Élégance Business : 36 400 €, Ultimate : 39 250 €.

- 1.5 Diesel 122 ch BVA8 > Édition Business : 34 700 €, Élégance Business : 38 100 €, Ultimate : 40 950 €, GS Line Pack : 44 650 €.

- 2.0 Diesel 174 ch BVA8 > Élégance Business : 39 300 €, Ultimate : 42 150 €, GS Line Pack : 45 850 €.

- 2.0 Diesel 174 ch BVA8 4x4 > GS Line Pack : 47 850 €.

La gamme du break Sports Tourer est identique, avec 1 300 € de plus.