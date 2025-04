Oscar Piastri est le nouveau prince de la Formule 1 !

On attendait encore des McLaren dominatrices ce week-end au Grand Prix d’Arabie Saoudite 2025 en Formule 1 mais rien ne s’est passé comme prévu : Lando Norris s’est mis dans le mur tout seul lors des qualifications et Max Verstappen a encore réussi à extraire le meilleur de sa Red Bull pour coiffer Oscar Piastri en pole position.

Le jeune pilote australien a cependant réussi à se porter juste devant Max Verstappen au premier virage, gagnant la première place après une pénalité infligée au champion du monde en titre après une chicane coupée pour rester devant son rival.

Belle victoire d’Oscar Piastri

Après ça, Oscar Piastri a réalisé une course absolument parfaite, maintenant Max Verstappen à bonne distance et contrôlant ses poursuivants. Il termine devant Max Verstappen, Charles Leclerc et Lando Norris qui est tout de même remonté en quatrième position depuis la dixième place au départ.

Derrière, Lewis Hamilton manquait cruellement de rythme par rapport à son coéquipier Charles Leclerc et le Français Pierre Gasly a perdu tout espoir dès le premier en se faisant fracasser son Alpine par Yuki Tsunoda et sa Red Bull.

Nouveau champion du monde !

Cette troisième victoire d’Oscar Piastri en cinq courses lui permet de prendre la tête au championnat du monde pilotes, du haut de ses 24 ans. Il ne prend pas pour autant le record de précocité à cet exploit puisque Lewis Hamilton avait 22 ans en 2007 et Sebastian Vettel 23 ans en 2010. Mais il semble en mesure de viser le titre au vu de ses performances et de sa confiance, lui qui a réalisé un superbe dépassement sur ce Grand Prix d’Arabie Saoudite par l’extérieur à très haute vitesse sur Lewis Hamilton.