Pas d’électrification pour le Volkswagen Amarok avant qu’il devienne chinois

Le Volkswagen Amarok actuel est un Ford Ranger rebadgé et redessiné. Alors que le constructeur allemand avait mené en interne le développement de la précédente génération de son pick-up, le modèle bénéficie en effet d’un partenariat stratégique entre les deux groupes (comme pour les Ford Explorer et Volkswagen ID.4 électriques).

Mais Volkswagen ne travaillera plus avec Ford pour son prochain Amarok de troisième génération. La marque de Wolfsburg prévoit en effet de récupérer une plateforme chinoise du groupe SAIC pour développer son futur pick-up.

Pas de grosse électrification

Et alors que la plupart des constructeurs automobiles reportent certains modèles électriques, Volkswagen a pris la décision de ne pas ajouter une version à hybridation rechargeable de son Amarok actuel et encore moins de déclinaison 100 % électrique.

Sachant que le Ford Ranger offre désormais une variante à brancher, il aurait été très simple pour Volkswagen de la transposer dans son catalogue. Comme le précisent les journalistes de Car Expert, cette solution n’est donc plus à l’ordre du jour.

Le prochain Amarok récupérera-t-il des versions électrifiées ?

Reste à savoir si le futur Amarok de troisième génération, qui n’arrivera probablement pas avant la fin de la décennie au minimum, proposera à l’inverse une déclinaison 100 % électrique ou au moins hybride rechargeable. Il partagera logiquement sa plateforme avec les produits de la gamme Maxus et ces derniers disposent déjà de cette technologie.