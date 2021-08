Pénurie de semi-conducteurs : Porsche et ses puces "factices"

En réponse à

Pratique détestable, cela rappelle l'époque ou tesla n'ayant pas assez de pièces en métal mettait des éléments en carton et en bois avec des fixations en plastique et non en métal, pareil à l'époque où il n'avait pas assez de cablage de qualité alors leurs équipes ont ratissé la californie de toutes les boutiques pour choper des cables usb peu importe la qualité...

Si on se réfère à l'après cela comme tesla n'a jamais changé les pièces de substitution des véhicules concernés j'espère bien que Porsche n'en fera pas de même et corrigera cela ... Il me semble quand même plus judicieux de reporter de quelques semaines la livraison plutôt que de fournir avec du bricolage...