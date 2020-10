Petite baisse de prix pour la Tesla Model S

Il faut bien le dire, les ventes de la Model S chez Tesla marquent vraiment le pas depuis quelques années. Rappelons à ce titre que l'auto date de 2012, ce qui en fait une belle longévité dans un monde automobile avide de renouvellements. Pour faire face à la concurrence de plus en plus accrue et pour coller avec l'arrivée de la variante "Plaid", Tesla a fait légèrement dégonfler le prix de l'ensemble de la gamme Model S.

Concrètement, la Model S démarre désormais à 79 990 €, soit 4000 € de remise par rapport à l'ancien tarif. Même diminution pour la version Performance qui passe de 100 990 € à 96 990 €. La Plaid, à trois moteurs, ne bouge évidemment pas étant donné qu'elle vient seulement d'arriver, à 139 990 €.

Rappelons que la Tesla Model S Grande Autonomie à 79 990 € offre plus de 600 km d'autonomie selon le cycle WLTP. Une excellente familiale qui s'affiche en rivale de voitures aussi chères, voire plus onéreuses (Mercedes EQC, Audi e-tron, Jaguar I-Pace), mais moins polyvalentes en termes d'usage au long cours.