Peugeot 2008 (2023) - Rendez-vous lundi 19 juin pour les premières images de l'essai en direct

Lancé en 2019, le Peugeot 2008 représente un véhicule incontournable sur le marché français et donc logiquement pour Peugeot. Ainsi, en 2022, Il était le quatrième véhicule le plus vendu en France et aussi le SUV préféré des automobilistes tricolores devant son rival le Renault Captur. Et cet engouement est le même au niveau européen avec près de 700 000 unités vendues.

Pourtant, malgré son succès, il est temps pour lui d'évoluer et c'est la raison de ce restyling. Esthétiquement, c'est la face avant qui change le plus avec l'intégration d'une nouvelle calandre qui ressemble par certains côtés à celle du 3008 ou du 4008. Les griffes qui étaient intégrées dans les projecteurs deviennent la nouvelle signature lumineuse en étant plus volumineuse. Le bouclier est également intégralement repensé. À l'arrière, les évolutions sont plus légères avec notamment la disparition du logo.

Dans l'habitacle, les nouveautés portent sur l'intégration d'un écran multimédia 10 pouces. L'instrumentation numérique de 10 pouces est de série sauf sur l'entrée de gamme. Elle est même 3D sur la finition haute.

En matière de motorisation, le 2008 reprendra celles existantes à savoir les Puretech 100 et 130 ch et BlueHDI 130 ch. C'est finalement la version électrique qui bénéficie d'un nouveau bloc électrique développant désormais 156 ch, alimenté par une batterie de 54 kWh (136 ch et 50 kWh pour le modèle actuel). L'autonomie annoncée est de 406 km. Début 2024, le 2008 héritera d'une version thermique avec hybridation 48 v inaugurée récemment sur les 3008 et 5008.

Nous vous donnons rendez-vous demain pour les premiers essais de ce nouveau 2008 qui se dérouleront dans la région de Malaga. À cette occasion, nous prendrons en main le tout nouveau e-2008 qui constitue la version avec le plus de changements.