Les gains de l’hybridation sur le Peugeot 2008 136 DSC6 mesurés par nos soins…

Depuis le restyling, la gamme du 2008 a été simplifiée puisqu’elle se compose de trois finitions seulement.

Remplaçant depuis peu l’entrée de gamme Active, la série Style offre d’emblée l’aide au stationnement arrière, la clim auto, les quatre vitres électriques, 6 airbags, le régulateur/limiteur de vitesse, l’alerte active de franchissement de ligne, la lecture des panneaux de signalisation, les rétroviseurs extérieurs électriques, la banquette rabattable 2/3-1/3, un ordinateur de bord 3,5 pouces, une prise USB-C, et l’écran central tactile de 10 pouces avec réplication des smartphones sans fil. Hélas, pas de jantes alliage…

Facturé 1 800 € plus cher, le niveau intermédiaire Allure ajoute les jantes alliage 17 pouces, la calandre couleur carrosserie, l’aide au stationnement avant, le freinage d'urgence auto de nuit, une instrumentation numérique 10 pouces, un écran 10 pouces de plus grande définition, une console centrale haute avec accoudoir, le frein de stationnement électrique, 2 prises USB arrière (type C et A), le sélecteur de mode de conduite, et le siège passager réglable en hauteur, entre autres.

Réclamant encore un effort de 1 700 €, le haut de gamme GT hérite des projecteurs avant Full LED, de la caméra de recul, de l’accès mains libres, des rétros rabattables électriquement, du toit noir, de l’instrumentation numérique à effet 3D, du volant cuir, d’un éclairage d’ambiance 8 couleurs, du plancher de coffre réglable en hauteur, et de la recharge par induction pour smartphone, notamment.