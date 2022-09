Peugeot 408 VS Citroën C5X - Les matchs du Mondial de Paris 2022

Design : la même silhouette

Difficile de ranger la Peugeot 408 dans une case. Elle ne ressemble ni à une véritable berline, ni à un SUV. Sorte de « crossover » positionné entre plusieurs catégories automobiles, elle affiche l'habitabilité d'un SUV familial mais conserve une silhouette plus sportive. Alors, contre qui faudrait-il la mettre ? Un vrai SUV ? Une authentique berline ? Au sein du groupe Stellantis en tout cas, il ne faut pas chercher bien loin pour trouver un autre véhicule aux proportions similaires. La Citroën C5X est un peu plus grosse que la Peugeot 408, avec une longueur de 4,81 mètres contre « seulement » 4,69 mètres à cette dernière. Et son design fait la part belle aux courbes là où la familiale de la marque au lion préfère les lignes tendues. Mais ces deux autos à l'approche pas banale affichent à peu près la même silhouette générale. Au registre du style en tout cas, on met volontiers une petite pièce sur la Peugeot pour son dessin qui nous paraît un peu moins clivant que celui de la Citroën. Mais vous savez ce qu'on dit sur les goûts et les couleurs...

Avantage : Peugeot, grâce à un design un peu plus consensuel ?

Présentation intérieure : la Citroën se défend bien

A l'intérieur, la Peugeot 408 arbore une planche de bord au dessin sportif, reprise de la Peugeot 308. Rappelant un peu celle de l'Audi A3, cette planche de bord affiche une finition sérieuse mais se veut plus conventionnelle que celle d'un 3008. De son côté, la Citroën préfère un mobilier classique mais pas du tout dénué de charme. Pas vraiment mis en valeur par la photo ci-dessous, il ne souffre pas de la comparaison avec celui de la Peugeot et obtient même la préférence de votre serviteur. Là encore tout dépendra de vos sensibilités car en matière de qualité perçue en tout cas, on se situe à peu près au même niveau dans les deux voitures. En revanche, la Citroën a peut-être un avantage de confort grâce à ses fameux sièges « Advanced Confort ».

Avantage : Citroën, encore plus confortable ?

Habitabilité & coffre : léger avantage Citroën

Avec ses 11 centimètres de plus en longueur, la Citroën C5X possède logiquement un petit avantage par rapport à la Peugeot en matière de volumes. Mais les deux machines, basées sur une plateforme similaire, restent assez proches dans le détail. Que ce soit dans la C5X ou la 408, les passagers arrière sont choyés avec un espace royal au niveau des jambes et une garde au toit généreuse. La Citroën conserve un léger avantage au niveau du coffre avec 545 litres de volume (ou 485 litres pour la version hybride rechargeable). Mais la Peugeot est très proche avec ses 536 litres (ou 475 litres en hybride rechargeable).

Avantage : Citroën, pour une poignée de litres

Gamme de moteurs : un point intéressant pour la Citroën

La Peugeot 408 et la Citroën C5X utilisent la même technologie mécanique. Les deux autos proposent ainsi un petit bloc essence de 130 chevaux en entrée de gamme et un hybride rechargeable de 225 chevaux en haut de gamme. Le milieu de gamme permet cependant de les distinguer : alors que la 408 offre une version à 180 chevaux du même groupe motopropulseur hybride rechargeable, la C5X préfère l'option d'un bloc essence de 180 chevaux 100% thermique. En l'absence de diesel, cette dernière option nous paraît la plus pertinente pour les gros rouleurs. Voilà pourquoi la C5X part selon nous avec un avantage à ce niveau.

Avantage : Citroën, pour sa gamme plus cohérente

Technologie : Plus de confort chez Citroën ?

Là encore, on se retrouve avec deux modèles partageant exactement la même technologie. La 408 et la C5X utilisent la dernière évolution de l'interface numérique commune à Peugeot, Citroën et DS. L'équipement ne souffre d'aucune lacune avec les habituels régulateur de vitesse adaptatif, système de maintien dans la voie (entre autres aides à la conduite), l'affichage tête haute ou la connectivité sans fil. Mais alors que la 408 se contente d'amortisseurs passifs, celui de la Citroën C5X offre un système variable réglable selon trois positions. De quoi offrir un meilleur confort ? Lors de notre premier essai en tout cas, la familiale de la marque aux chevrons était impériale sur ce point.

Avantage : Citroën grâce à l'amortissement réglable ?

Le gagnant : Citroën C5X ?

Plus grosse, tout aussi bien équipée et potentiellement plus confortable, la Citroën C5X ne souffre pas du tout de la comparaison avec la Peugeot 408 quand on regarde ce que ces deux autos possèdent sur le papier. Surtout qu'elles se négocient quasiment au même prix : on ne connaît pas encore les tarifs des autres versions de la gamme, mais la 408 First Edition coûte 50 600€ avec ses 225 chevaux hybrides rechargeables. Dans sa finition haut de gamme, la C5X dotée de la même mécanique se négocie à 50 550€. Peugeot offre bien une remise à 49 850€ pour profiter des 1000€ du bonus réservé aux hybrides rechargeables, mais il est sans doute possible d'obtenir le même genre de geste pour la Citroën. Reste à vérifier si la 408 est plus intéressante que la C5X à conduire et surtout, comment réagit la clientèle par rapport au style de ces deux modèles. Nous allons prendre le volant de la 408 dans quelques jours.