Renault Austral VS Peugeot 3008 - Les matchs du Mondial de Paris 2022

Design : ça se resserre

Cette fois, on parle bien de deux concurrents frontaux. Et même sans doute d'un des matchs les plus importants de tout le marché automobile européen. Après une comparaison audacieuse entre la Peugeot 408 et le Renault Austral la semaine dernière, confrontons le dernier SUV familial de la marque au losange avec son principal rival : le 3008 qui suscite la convoitise de tous les constructeurs européens avec son très beau succès commercial sur le vieux continent. Côté style tout d'abord, l'Austral semble nettement mieux armé que le précédent Kadjar. S'il conserve une approche assez classique, la belle signature hi-tech de ses optiques et la face avant proche de celle de la Mégane E-Tech feront sans doute leur petit effet. L'Austral est aussi légèrement plus gros que le 3008 avec une longueur de 4,51 mètres contre 4,44 mètres au Peugeot. Sur le plan de la présentation extérieure en tout cas, difficile de départager sérieusement ces deux modèles.

Avantage : match nul

Présentation intérieure : De beaux restes pour le 3008

La présentation intérieure fait clairement partie des points forts du nouveau Renault Austral. Avec sa planche de bord ultra-moderne ressemblant à celle d'une voiture électrique (il y a deux grands écrans dont celui de 12 pouces de la console centrale), il fait un bond de géant par rapport au Kadjar et la finition s'annonce elle aussi d'une excellente facture. Mais même après huit ans de carrière, l'habitacle du Peugeot 3008 (restylé en 2020) brille toujours par son style et sa finition. Sa planche de bord au dessin sportif, affublée d'un écran tactile de 8 pouces, flatte le regard et le toucher. Cette planche de bord nous paraît même plus réussie esthétiquement que celle de la 408 et la 308, pourtant plus récentes.

Avantage : match nul

Habitabilité / coffre : très proches

Aux places arrière, ces deux SUV familiaux représenteront des engins de choix pour partir en voyage avec des passagers installés sur la banquette. Même les grands gabarits ne trouveront pas le temps trop long grâce à un espace aux jambes aussi généreux que la garde au toit. En revanche, le Peugeot prend un petit avantage au niveau du volume de coffre avec 520 litres contre 500 au Renault. L'ordre s'inverse sur les versions hybrides, avec respectivement 385 litres pour le Peugeot 3008 hybride rechargeable et 430 litres pour le Renault Austral E-Tech. Bref, voilà encore un match nul.

Avantage : match nul

Gamme de moteurs : pas les mêmes technologies

Contrairement à la nouvelle 408, le Peugeot 3008 conserve l'option du diesel dans sa gamme avec un bloc de 130 chevaux disponible en boîte manuelle et transmission automatique. Il propose aussi pas moins de deux versions hybrides rechargeables (225 et 300 chevaux) en plus d'un petit moteur essence de 130 chevaux. Le Renault Austral, lui, fait pour l'instant l'impasse sur l'hybride rechargeable. Mais il déploie une vaste palette de moteurs essence qui vont de l'hybridation légère (en 130, 140 ou 160 chevaux) jusqu'à l'hybridation E-Tech plus poussée (160 et 200 chevaux). Les aficionados du mazout pesteront et ceux ne jurant plus que par les hybrides rechargeables regretteront l'approche de Renault. Mais même sans diesel ni hybridation rechargeable, les consommations et grammages CO2 annoncés par Renault sont bas (entre 4,8 et 6,3 l/100 km selon les versions pour une fourchette de CO2 comprise entre 105 et 142 g/km). Difficile donc là encore de les départager. Y compris sur le plan du comportement dynamique faute d'avoir pu essayer le Renault Austral pour l'instant, même s'il semble bien armé pour répondre à un 3008 très agile grâce à ses roues arrière directrices optionnelles.

Avantage : match nul

Technologie : Renault prend la tête

Le principal avantage technologique de l'Austral à bord est le fameux système d'exploitation OpenR Link fonctionnant avec Google, situé à des années-lumière de la lenteur de l'ancienne interface de l'ordinateur de bord du Kadjar. De quoi prendre l'avantage sur le 3008 qui compose avec sa vieillissante interface. Ce dernier ne démérite pas pour autant : fort d'un bon niveau de connectivité, il offre aussi les principales aides à la conduite du marché et ne paraît pas si daté que ça du point de vue de son équipement. N'oublions pas qu'il doit céder la place d'ici l'année prochaine à un tout nouveau modèle.

Avantage : Renault

Le gagnant : Renault Austral ?

Le Renault Austral joue les SUV familiaux discrets sur le plan du style. Il n'embarque aucune révolution technologique et n'offre ni diesel, ni hybridation rechargeable. Mais avec ses détails ultra-modernes, sa présentation intérieure en net progrès, son excellente habitabilité et ses motorisations cohérentes, il semble parfaitement armé pour jouer les références dans la catégorie. Le Peugeot 3008 ne démérite pas, d'autant qu'il doit passer à une nouvelle génération dans peu de temps. Mais son nouveau concurrent devrait lui mener la vie plus dure que le Kadjar à l'époque. Reste à voir à quoi ressemblera le tout nouveau 3008 et à connaître les prix de l'Austral. Le 3008 actuel se négocie à partir de 33 520€ (Active Pack Puretech 130 boîte manuelle) et grimpe jusqu'à 57 500€ pour l'hybride rechargeable de 300 chevaux en finition GT Pack. Le Renault sera-t-il plus abordable ?