Peugeot et Alpine présenteront deux sportives au Mans

Les marques françaises se déchaînent en ce moment. Il y a d’abord Alpine, qui présente ce jour son A390 à Dieppe, en marge des célébrations des 70 ans de la marque. Ce puissant crossover électrique, dont vous découvrirez dans les heures qui viennent sur Caradisiac une présentation vidéo détaillée, sera ensuite visible à l’occasion des 24 heures du Mans.

Mais un autre modèle tentera de lui voler la vedette le week-end du 13-14 juin. Peugeot, également engagé en championnat du monde d’endurance, présentera en effet l’e-208 GTI, véhicule dont le nouveau PDG de la marque au lion, Alain Favey, avait récemment confirmé l’arrivée imminente. "Vous la verrez avant la fin de l’année", avait-il annoncé. "On veut revenir à la réputation de voitures à fort plaisir de conduite et faire le lien entre nos voitures de route et notre engagement en compétition."

Dont acte, avec une voiture dont on peut raisonnablement imaginer qu’elle abattra le 0 à 100 km/h en moins de 6 secondes grâce au groupe motopropulseur Stellantis Motorsport dont disposent déjà l’Alfa Romeo Junior Elettrica Veloce, l’Abarth 600e, et qui animera aussi la future Lancia Ypsilon HF. D’une puissance de 280 ch, celui-ci dispose d’un blocage de différentiel mécanique sur le train avant qui optimise la précision et l’efficacité du comportement routier. A l’issue de son essai de l’Abarth 600e, le collègue Stéphane Schlesinger, pourtant peu électrophile, en avait salué les performances énergiques et l’agrément de conduite.

L’arrivée de cette déclinaison GTI sera aussi un bon moyen de braquer les projecteurs sur une 208 qui, bien que commercialisée depuis 2019, reste un poids lourd du marché. La citadine Peugeot est en effet la deuxième voiture la plus vendue en Europe sur la période courant de janvier à avril. Le lancement de cette version GTI électrique lui donnera un dernier coup de boost jusqu’à sa fin de carrière, prévue pour 2027.