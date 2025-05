Tous à Dieppe pour fêter les 70 ans d'Alpine

Tous à Dieppe ! Du vendredi 30 mai au dimanche 1er juin, Alpine fêtera son soixante-dixième anniversaire à travers un grand rassemblement dont le programme s’annonce particulièrement riche, sous la houlette de l’association IDEA qui fédère les amoureux de la marque.

Le front de mer de la ville normande accueillera en effet un espace d’exposition de 900 m2 permettant d’approcher les l’A110 GTS, A110 R 70, et A110 R Ultime, auxquelles s’ajouteront les A290 et A390. Ce sera donc la première apparition publique du crossover coupé électrique, dont vous aurez justement découvert la présentation détaillée en vidéo sur Caradisiac quelques jours avant l’événement. Le samedi, c'est Philippe Krief, patron de la marque, qui présentera lui-même l’A390 au public.

Une grande parade organisée ce même jour dans les rues de la ville permettra à l’auto d’effectuer ses premières séances de roulage en public, et elle sera notamment accompagnée à cette occasion du spectaculaire prototype Alpenglow Hy6 à moteur V6 alimenté à l’hydrogène.

Rappelons que Dieppe est la ville natale de Jean Rédelé, créateur de la marque, et que l’usine Alpine locale, opérationnelle depuis 1969, assemble les A110 et (bientôt) A390, tandis que l’A290 est produite à Douai, comme la Renault 5 qui lui sert de base.

Le vendredi 30 mai, les fans de la marque pourront aussi rencontrer des pilotes Alpine d’hier et d’aujourd’hui. Le service de presse d’Alpine nous a aussi confirmé la venue le samedi de Charles Milesi qui pilote l’une des deux voitures engagées en championnat du monde d’endurance.

Une seconde parade est prévue le dimanche 1er juin, avec quelques 700 Alpine appelées à se rejoindre sur l’ancien circuit de Dieppe