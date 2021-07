Stellantis (PSA) n'en finit plus de décliner son pack de batterie de 50 kWh. Déjà présent sur les Peugeot e-208, e-2008 ou encore DS 3 Crossback E-Tense, il se retrouve aujourd'hui sur les utilitaires et ludospaces zéro émission. Justement, aujourd'hui, Peugeot et Citroën lancent leur ludospace électrique : e-Rifter pour l'un (version "civile" du e-Partner) et e-Berlingo pour l'autre.

Les prix d'entrée respectifs sont de 35 300 et 37 400 €. Les deux reposent évidemment sur la même plateforme, avec le pack de batterie de 50 kWh, le moteur avant de 136 ch et la puissance de charge maximale de 100 kW sur courant continu.

Pour le Peugeot, les trois niveaux de finition sont Active Pack, Allure Pack et GT, avec des tarifs allant de 36 400 à 41 150 €. Notez par ailleurs que les versions longues 5 places et 7 places ne sont pas disponibles en électrique, mais seulement en thermique.

Chez Citroën, les tarifs sont un peu moins salés puisque le e-Berlingo débute à 35 300 €. Le modèle aux chevrons est décliné sur quatre niveaux de finition (Live, Feel, Feel Pack et Shine), avec un haut de gamme placé à 39 650 €. Evidemment, la base technique est absolument identique, avec des autonomies tournant autour de 280 km sur une charge.