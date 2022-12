Plus d'autonomie pour le Jaguar F-Pace

Le SUV Jaguar se dote d’une batterie à la capacité plus importante. En adoptant un module supplémentaire (8 au lieu de 9), la capacité brute passe ainsi de 15,39 kWh à 19,2 kWh. Selon le constructeur, l’autonomie en ville atteint désormais 70 km, soit un gain de 12 km. Un score qui sera possible d’atteindre uniquement en adoptant une conduite très coulée. De plus, certains concurrents font mieux, à l’image de Mercedes avec son dernier GLC qui peut parcourir jusqu’à 131 km sans brûler une goutte d’énergie fossile. Les autres caractéristiques de cette version n’évoluent pas puisque la puissance s’établit toujours à 404 ch et le couple à 640 Nm. Ce P400e atteint les 100 km/h en 5,3 secondes.

Un F-Pace à partir de 84 700 €

Par ailleurs, le conducteur profite de nouveaux compteurs numériques ainsi que de la recharge par induction pour les smartphones (de série sur R-Dynamic SE). A noter également que tous les F-Pace sont dotés du système d’infodivertissement Pivi Pro avec la commande vocale Alexa, Apple CarPlay et Android Auto sans fil. Ls système profite de mises à jour à distance (OTA). Côté look, tous les F-Pace s’équipent de jantes de 19 pouces minimum et il est possible d’agrémenter l'ensemble avec le Black Pack, facturé 847 € en option. Ce dernier comprend les coques de rétroviseur, la calandre, l’entourage des vitres, les ouïes sur les ailes et les logos de couleur noire.

Pour vous offrir ce Jaguar légèrement revu, il faudra débourser au minimum 84 700 €. La gamme du F-Pace débute à 69 300 € en diesel (204 ch) pour culminer à 115 100 € avec la déclinaison SVR forte de 550 ch.