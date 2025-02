Plus de 51 millions d’euros pour une Formule 1 Mercedes !

On savait que cette Mercedes W196R de 1954, châssis 00009/54, vendue aux enchères par RM Sotheby’s, allait atteindre une enchère énorme. Mais, allez savoir pourquoi, on pouvait imaginer qu’elle irait au-delà des 51 155 000 € qu’elle a récoltés ce 1er février pour le compte du musée de l’IMS, Indianapolis Motor Speedway. Le constructeur allemand lui en avait fait cadeau en 1965, et depuis, la voiture n’a que très peu roulé.

Son palmarès n’en demeure pas moins intéressant puisque Juan Manuel Fangio a gagné le Grand Prix de Buenos Aires à son volant en 1954, même si cette course ne comptait pas pour le championnat du monde de F1. Au contraire du Grand Prix de Monza 1955, où Stirling Moss a battu le record du tour à ses commandes, mais sans remporter la course. En tout cas, deux des plus grands noms de la compétition automobile se sont illustrés à son bord ! Rien que ça doit suffire à exciter les acheteurs les plus fortunés.

Peut-être n’ont-ils pas aimé que la Mercedes W196R ait été recarrossée au cours de sa vie, passant d’une configuration à roues non couvertes à une robe enveloppante de type streamline, d’où son surnom de Stromlinienwagen. Ou qu’elle ait changé de moteur au cours de son existence, sauf que c’était monnaie courante dans les années 50.

Une autre W196R a déjà été vendue, par Bonhams, en juillet 2013, pour 19 601 500 £. Ce châssis à carrosserie légère et roues apparentes, le 00006/54, avait, lui aussi, été piloté par Fangio, et gagné deux Grand Prix, ceux d’Allemagne et de Suisse, comptant pour le championnat du monde de F1. C’était en 2013 la voiture la plus chère jamais vendue en enchères, record vite battu cela dit, car le marché était en pleine ébullition.

Pour en revenir à celle vendue hier, elle n'est devancée dans la hiérarchie des voitures les plus chères du monde, du moins en vente publique, que par une Ferrari 250 GTO de 1962 convertie en 330 LM vendue 51 705 000 $ le 13 novembre 2023, ce qui correspond, en valeur corrigée par l’inflation, à 53 115 315 $ au 1er février 2025. Et si l’on convertit en dollars la valeur de la W196R vendue ce 1er février, on obtient 53 007 616 $. Un souffle !

Toutefois, le record absolu revient à la 300 SLR Uhlenhaut de 1955, attribuée à 135 millions d’euros en 2022, sachant qu’une partie de cette somme était déductible des impôts puisqu’elle allait à une œuvre de bienfaisance.

Au vu des voitures proposées aux enchères à Rétromobile, il semble qu’une seule soit en mesure de s’approcher de la W196R : la Ferrari 250 LM proposée par RM Sotheby’s, qui l’estime à plus de 25 millions d’euros. Nous saurons ce qu’il en est le 5 février prochain.