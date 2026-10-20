Plus osée que la Citroën 2CV ? La future Jeep Willys sera un minuscule tout-terrain

Contrairement à Fiat, Opel, Peugeot, Citroën, DS Automobiles, Alfa Romeo et Lancia qui avaient tous prévu de grosses nouveautés pour le Mondial de l’Automobile de Paris 2026, Jeep ne figurait pas parmi les exposants du salon.

Et pourtant, le groupe Stellantis a justement communiqué d’importantes informations sur sa marque américaine à l’ouverture du grand rendez-vous parisien : dans son plan « Off-Road 2030 », le récent SUV compact familial multi-énergies Compass est cité de même que le petit Avenger tout juste restylé, le Recon 100 % électrique, un futur grand SUV (qui remplacera probablement le Cherokee) mais aussi le prochain Renegade de seconde génération, modèle particulièrement important chez nous.

Un petit Willys « électrifié » !

Jeep aura-t-il sa Citroën 2CV ? Aussi étonnant que cela puisse paraître, le constructeur américain affirme travailler au travers de ce plan sur la résurrection de son modèle le plus légendaire, la Willys « fondatrice » : « Au-delà de 2030, Jeep explore de nouvelles façons de répondre à l’évolution des besoins en mobilité. Alors que les populations se concentrent dans des zones urbaines toujours plus denses, la demande pour des véhicules compacts et durables, aussi à l’aise dans les déplacements quotidiens en ville que pour s’évader le week-end, ne cesse de croître. Ce nouveau contexte ouvre la voie à une vision inédite pour la marque : un avenir inspiré des icônes Jeep®, à l’image de la Willys, avec des véhicules compacts, électrifiés et dotés de véritables capacités de franchissement, conçus pour répondre aux besoins de mobilité de demain », peut-on lire dans un communiqué officiel datant du 13 octobre dernier.

Le constructeur semble décrire un véhicule très compact, positionné en-dessous de l’Avenger. De quoi imaginer une version tout-terrain basée sur la plateforme spécifique des petites autos urbaines électriques de Stellantis ? Ou bien une version adaptée de l’architecture STLA One ? Pour l’instant, le profil de cette Willys du 21ème siècle paraît un peu vague et le constructeur ne parle pas encore de commercialisation. Mais l’idée de ressortir un véhicule emblématique de la marque pour en faire son entrée de gamme semble faire son chemin un peu partout chez Stellantis !