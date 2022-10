Pneus hiver obligatoires: c’est dans moins d’un mois !

Le 1er novembre marquera la deuxième année d’entrée en vigueur de la Loi Montagne, qui rend obligatoire la détention d’équipements permettant la conduite en conditions hivernales (pneus spécifiques, chaussettes ou chaînes) dans 34 départements, et ce jusqu’au 31 mars 2023.

D’après une étude* réalisée par le Syndicat du Pneu, 75% des conducteurs ont déjà entendu parler de cette loi, chiffre en progression de 23% par rapport à 2021, et 89% estiment qu’il s’agit d’une bonne initiative. De plus, 85% des conducteurs se déplaçant 2 à 3 fois par an en zone de montagne jugent utiles les pneus hiver ou 4 saisons.

Un véritable plébiscite, donc, même si persiste encore un véritable décalage avec la réalité du terrain. « Nous nous inquiétons de l'absence d’informations pédagogiques officielles, pourtant annoncées l’an dernier », précise le Syndicat du pneu, qui insiste sur la nécessité d’informer au mieux les utilisateurs avant la date-butoir du 31 octobre. A cette fin, l'organsime a d'ailleurs monté un site web spécifique.

Toujours pas de sanctions à l'horizon

Seulement voilà, après une première année durant laquelle les manquements à l’obligation n’ont pas été sanctionnés, tout laisse à penser que cette situation continuera durant l’hiver à venir. « Les décrets d’application de la loi n’ont toujours pas été signés, donc il y a de fortes chances qu’aucune sanction ne soit appliquée cette année encore », commente Dominique Stempfel, Président du Syndicat du Pneu, interrogé par Caradisiac. « On peut imaginer que les pouvoirs publics ne veulent pas trop charger la barque pour les automobilistes qui doivent déjà composer avec des prix du carburant en hausse et un coût de la vie qui s’envole. Mais même si l’intérêt n’est pas de sanctionner, cela permet d’inciter les automobilistes à s’équiper. »

Une remarque particulièrement valable pour ceux qui ne viennent qu’occasionnellement à la montagne, et peuvent « oublier » de se doter des équipements ad hoc quand ils se rendent dans les zones concernées, et risquent de se retrouver en difficulté en cas d’intempéries.

Et Dominique Stempfel de pointer une forme de laxisme de la part des pouvoirs publics : « les chaussettes à neige, ça peut dépanner mais elles ne serviront à rien si elles sont rangées dans le coffre au moment où vous passez sur une plaque de verglas. Quant aux modèles à 12,90 € que l’on trouve sur certains sites de vente par correspondance, je ne suis pas certain de leurs qualités de résistance et d’adhérence.»

Par contre, le spécialiste met en avant l’alternative intéressante que représentent les pneus 4 saisons : « Ils sont efficaces et permettent d’être « raccord » avec les textes de loi, moyennant un surcoût de l’ordre de 3% à dimensions égales par rapport aux pneus été. Si vous utilisez ça et gardez des chaussettes ou des chaînes en complément, vous vous assurez déjà une bonne tranquillité d’esprit. »

Enfin, interrogé sur les tarifs des pneus qui ont fortement augmenté ces derniers mois, Dominique Stempfel est clair : « C’est notamment dû à la hausse du prix du pétrole, mais aussi à celle de l’hévéa qui permet de produire le caoutchouc naturel. Les pneus ont pris entre 12 et 18% ces derniers mois, c’est énorme ! Le risque est alors qu’on s’oriente vers des modèles plutôt bas de gamme, mais même ceux-ci se vendent plus cher du fait des tarifs des matériaux et du transport. » Et comme différents tests l’ont montré, les marques inconnus n’offrent que des garanties incertaines en termes de sécurité.