Porsche annonce la nouvelle 911 Turbo

La marque de Zuffenhausen Porsche publie sur la toile la vidéo d'annonce de sa nouvelle 911 Turbo reposant sur la 992. Le clip d'une quarantaine de secondes ne montre pas grand-chose si ce n'est la forme globale de la voiture sous un voile.

Conformément aux anciennes Porsche 911 Turbo, la nouvelle version disposera d'un kit carrosserie spécifique avec un bouclier exclusif, des ailes élargies et un pare-chocs arrière redessiné. Des jantes au diamètre majoré comme celui des disques de frein complétera l'ensemble. Son capot arrière abritera quant à lui une version retravaillée du flat six 3,8l doublement turbocompressé. Les bruits de couloir indiquent que ce dernier délivrera environ 580 chevaux en Turbo et plus de 640 chevaux en Turbo S. La cavalerie déboulera au sol via une transmission intégrale et une boîte automatique huit rapports.

Tous les détails de la nouvelle Porsche 911 Turbo seront disponibles lors de sa présentation en ligne sur son site dédié le 3 mars prochain. Plus que quelques jours donc avant de découvrir comment cette sportive survitaminée affrontera de nouveau de nombreuses supercars.