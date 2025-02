Porsche aussi va supprimer des postes en Allemagne

Malgré des chiffres de ventes honorables, le groupe Volkswagen se prépare à tailler dans ses effectifs au cours des prochaines années afin de sauvegarder ses marges et adapter sa stratégie au contexte économique actuel (et à ses prévisions pour les années à venir). La marque Volkswagen prévoit de cette façon de supprimer 35 000 postes en Allemagne d’ici l’année 2030, notamment en fermant plusieurs usines. Du côté de chez Audi, ce sont 4 500 postes directs et indirects concernés par les efforts de coupes budgétaires qui doivent disparaître d’ici là, soit 15% d’effectifs en moins.

Et ces coupes vont aussi concerner Porsche. La marque de luxe du groupe Volkswagen, qui compte 42 000 salariés dans le monde actuellement, prévoit de supprimer 1 900 postes d’ici la fin de la décennie en Allemagne afin de réduire ses effectifs de 4,5% au total.

800 millions d’euros supplémentaires investis dans les modèles thermiques

Si le très léger recul des ventes de voitures électriques de Porsche constaté dans le monde en 2024 s’explique par certaines raisons conjoncturelles au sein même de sa gamme, le constructeur a récemment modifié sa stratégie à moyen terme et investi 800 millions d’euros supplémentaires dans le développement de modèles thermiques et hybrides rechargeables.

Et si Porsche peut se prévaloir d’une très belle année 2024 malgré une baisse de 3% des livraisons, puisque ses ventes ont augmenté partout dans le monde en dehors de la Chine, les dirigeants du constructeur de Zuffenhausen préviennent que l’année 2025 risque d’être « plus difficile ». La marque vise désormais une marge comprise entre 10 et 12% pour cette année.

Avec la première année complète du Macan Electric, le Cayenne qui marche très fort et le lancement de la Taycan restylée, Porsche se retrouve tout de même avec une gamme porteuse sur le papier (en plus de la 911 qui commence son passage aux versions « phase 2 »). On serait en tout cas très curieux de savoir si ces 800 millions d'euros rajoutés pour concevoir des modèles thermiques serviront à développer un nouveau Macan doté d’un moteur à explosion !