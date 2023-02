Porsche contre la conduite à une pédale des voitures électriques

Il existe plusieurs écoles en matière de stratégie de mise au point des voitures électriques concernant la gestion du frein et de l’accélérateur. Certaines marques comme Tesla autorisent un niveau maximum de récupération d'énergie permettant de conduire sa voiture électrique rien qu’avec la pédale d’accélérateur : le simple fait de lever son pied de cette pédale de droite suffit à la faire décélérer jusqu’à l’arrêt total dans la plupart des phases de conduite. A l’inverse, certains constructeurs comme Porsche préfèrent conserver un effet « rampage » à faible vitesse, obligeant à utiliser la pédale de frein dans la vie de tous les jours. Certaines marques (comme Tesla) laissent le choix entre ces deux façons de faire.

Mais chez Porsche, on n’est visiblement pas convaincu par le « one pedal ». D’après l’ingénieur du constructeur allemand Martin Reichenecker, cette technique ne permet pas d’optimiser la consommation d’énergie : « il existe une manière plus efficiente de conduire une voiture électrique », affirme-t-il en expliquant que ce système « one pedal » implique des pertes d’énergie à la fois à la décélération et à l’accélération. D’après lui, il vaut mieux laisser le véhicule avancer tout seul sans l’accélérateur et obliger à utiliser le frein pour arrêter la voiture. Il rappelle tout de même que la Porsche Taycan récupère de l’énergie dans 90% des situations de conduite. Il faut aussi noter que certains conducteurs auraient horreur de cette technique « one pedal », un peu déroutante à utiliser au début.

Bientôt l’électrification massive de Porsche

Quel que soit l’avis de Porsche sur ces stratégies de récupération d’énergie sur les voitures électriques, la marque se prépare à une électrification quasi-totale. D’ici 2030, 80% de ses voitures neuves vendues seront électriques d’après ses récentes prévisions.